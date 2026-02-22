Ruch Trumpa w sprawie ceł, deklaracja przywódcy Iranu, karambol na S3

Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: Reuters

1. Kolejny ruch Trumpa w sprawie ceł

Donald Trump ogłosił, że zdecydował, że stawka cła na wszystkie towary importowane do USA nie będzie wynosiła 10, lecz 15 procent. Niższa procentowo stawka została zapowiedziana ledwo w piątek.

Amerykański prezydent zapowiedział również, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy jego administracja określi i wprowadzi nowe, prawnie dopuszczalne cła.

2. Przywódca Iranu odpowiada na groźbę Trumpa

Przywódca Iranu Masud Pezeszkian zabrał głos po piątkowych wypowiedziach Donalda Trumpa, który oświadczył, że rozważa ograniczony atak na Iran. - Mocarstwa światowe ustawiają się w kolejce, żeby zmusić nas do ugięcia się, ale my nie ugniemy się pomimo wszystkich problemów, jakie nam stwarzają - oznajmił Pezeszkian w przemówieniu transmitowanym na żywo w telewizji państwowej.

Jak donosił wcześniej dziennik "Wall Street Journal", celem ewentualnego amerykańskiego ataku na Iran byłoby zmuszenie kraju do spełnienia żądań dotyczących porozumienia w sprawie programu jądrowego.

3. Pierwsza wiadomość łyżwiarki po niebezpiecznym wypadku

Polska łyżwiarka szybka Kamila Sellier doznała poważnego urazu w ćwierćfinale biegu na 1500 metrów w short tracku na igrzyskach olimpijskich. Wówczas - gdy na jednym z wiraży straciła równowagę i upadła - w twarz uderzyła ją łyżwa jednej z rywalek. Polkę zabrano do szpitala, jednak największe obawy budziło pytanie, czy uderzenie łyżwą nie spowodowało urazu oka.

O swoim stanie zdrowia Sellier poinformowała później w opublikowanym na Instagramie poście ze zdjęciem, na którym widać część jej twarzy i uśmiech. "Wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza, niż mi się wydaje. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze" - napisała.

4. Karambol na S3

W sobotę rano doszło do zderzenia pięciu aut osobowych i dwóch ciężarówek na trasie ekspresowej S3 na węźle Głogów Południe (Dolnośląskie). Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

- Początkowo zderzyły się trzy samochody w kierunku Legnicy. Później zatrzymał się jeden z kierowców, żeby pomóc tym osobom i w jego samochód uderzyła ciężarówka na nitce drogi w kierunku Zielonej Góry. W sumie było sześć pojazdów, 11 osób brało udział w tym zdarzeniu, pięć przewiezionych do szpitala, w tym trzy w ciężkim stanie - mówił w południe w rozmowie z tvn24.pl, młodszy kapitan Adrian Ziemiański ze straży pożarnej w Polkowicach.

5. Pożar w domu opieki społecznej

W Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w województwie lubuskim wybuchł pożar. Jak przekazał po południu w rozmowie z tvn24.pl kapitan Piotr Gabrowski z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, z budynku zostało ewakuowanych prawie 100 osób.

Niedługo później służby przekazały, że jedna reanimowana osoba zmarła oraz że pożar został opanowany. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną.

