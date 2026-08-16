Polska Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

Drony na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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1. Obchody Święta Wojska Polskiego

Tegoroczna defilada w stolicy odbyła się pod hasłem "Polska SAFE - bezpieczna Polska". Wzięło w niej udział około dwa tysiące żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszy sprzęt: Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot.

- Na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie SAFE - powiedział prezydent Karol Nawrocki. - "S" jak sojusze, "A" jak armia, "F" jak fabryki, "E" jak Europa - odpowiedział głowie państwa wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie swojego przemówienia.

Wcześniej na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbyła się parada morska okrętów - a także statków powietrznych - Marynarki Wojennej RP. Tam w uroczystościach udział wziął premier Donald Tusk.

Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada i parada morska Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Drony na defiladzie Drony na defiladzie Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP

2. Sukcesy polskich zawodniczek

Maja Chwalińska zdobyła pierwsze zwycięstwo od półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Za nami medalowy wieczór na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro w biegu na 400 metrów wywalczyła Natalia Bukowiecka.

Srebrny medal zdobyła również reprezentantka Polski w skoku wzwyż - Maria Żodzik. W sobotę polska kobieca sztafeta 4x100 metrów wywalczyła brązowy medal. Kapitalny finisz na wagę miejsca na podium zaliczyła Ewa Swoboda.

Kryscina Cimanouska, Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda i Magdalena Stefanowicz Źródło zdjęcia: PAP

3. Pogoda na koniec lata

Jaka będzie druga połowa sierpnia? Najnowsze prognozy wskazują na to, że fale upału raczej nie powinny nam już doskwierać. Mają pojawić się jednak opady deszczu, które miejscami mogą być obfite.

Nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek sprawdziła, co widać w modelach meteorologicznych na końcówkę wakacji.

4. Nowa zapowiedź Trumpa dotycząca cieśniny Ormuz

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że "niedługo ogłosi cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych".

Te słowa z ust amerykańskiego przywódcy padły w trakcie uroczystości w szkole policyjnej na Long Island w stanie Nowy Jork. Wcześniej w wywiadzie dla Fox News mówił o planach mocnego ataku gospodarczego na Iran.

5. Największy pożar w historii Belgii

Na wschodzie Belgii płonie rezerwat przyrody Hautes Fagnes. Pożar objął już rekordową powierzchnię ponad 1600 hektarów. To największy pożar w historii tego kraju.

Pożar w High Fens, Belgia Źródło zdjęcia: Reuters

Władze ogłosiły pierwsze ewakuacje mieszkańców.