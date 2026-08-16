Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

Drony na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa
W Warszawie i Gdyni odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego z udziałem polskich władz. Polki zdobyły medale na mistrzostwach Europy. Mamy prognozę pogody na końcówkę wakacji. Belgia mierzy się największym pożarem w historii kraju. Donald Trump złożył nową zapowiedź dotyczącą przyszłości cieśniny Ormuz. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 16 sierpnia. 1. Obchody Święta Wojska Polskiego
Tegoroczna
defilada w stolicy odbyła się pod hasłem "Polska SAFE - bezpieczna Polska". Wzięło w niej udział około dwa tysiące żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszy sprzęt: Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot.
- Na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisany jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie SAFE -
powiedział prezydent Karol Nawrocki. - "S" jak sojusze, "A" jak armia, "F" jak fabryki, "E" jak Europa - odpowiedział głowie państwa wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie swojego przemówienia.
Wcześniej na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbyła się parada morska okrętów - a także statków powietrznych - Marynarki Wojennej RP.
Tam w uroczystościach udział wziął premier Donald Tusk.
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada i parada morska
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Drony na defiladzie Drony na defiladzie Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
2. Sukcesy polskich zawodniczek
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Źródło zdjęcia: PAP
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Jaka będzie druga połowa sierpnia? Najnowsze prognozy wskazują na to, że fale upału raczej nie powinny nam już doskwierać. Mają pojawić się jednak opady deszczu, które miejscami mogą być obfite.
Nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek sprawdziła, co widać w modelach meteorologicznych na końcówkę wakacji.
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Te słowa z ust amerykańskiego przywódcy padły w trakcie uroczystości w szkole policyjnej na Long Island w stanie Nowy Jork. Wcześniej w wywiadzie dla Fox News mówił o planach mocnego ataku gospodarczego na
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Źródło zdjęcia: Reuters
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Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl