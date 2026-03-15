Oscary 2026, Iran grozi Ukrainie, nie milkną komentarze o zawetowaniu SAFE

Donald Trump zapowiedział otwarcie cieśniny Ormuz

Iran grozi Ukrainie

Terytorium Ukrainy może być teraz legalnym celem ataków - ocenił wysoko postawiony irański urzędnik. Napisał, że Kijów udziela wsparcia Izraelowi w zwalczaniu dronów i Karta Narodów Zjednoczonych pozwala Iranowi odpowiedzieć zbrojnie.

Groźby skomentował rzecznik ukraińskiego MSZ. - Irański reżim od lat wspiera zabijanie Ukraińców, bezpośrednio dostarczając państwu-agresorowi [Rosji - red.] drony oraz technologie do agresji przeciwko Ukrainie - powiedział Heorhij Tychyj.

Oscary 2026

98. ceremonia wręczenia Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej - znanych jako Oscary bądź Nagrody Akademii Filmowej - już najbliższej nocy. Te najpopularniejsze wyróżnienia filmowe na świecie, wręczane od 1929 roku, przyznawane są przez amerykańską Akademię Filmową. Prawo do udziału w oscarowym głosowaniu ma ponad 10 tysięcy jej członków.

Gala z hollywoodzkim rozmachem odbędzie się w Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard. To tu, niezmiennie od 2002 roku, gromadzi się oscarowa publiczność. Słynna sala może pomieścić blisko 3300 osób. Święto hollywoodzkiego kina rozpocznie się o północy z niedzieli na poniedziałek (15/16 marca).

Donald Trump odrzucił propozycję Władimira Putina

Władimir Putin podczas poniedziałkowej rozmowy z Donaldem Trumpem miał przedstawić kilka pomysłów, mających według niego pomóc w zakończeniu wojny z Iranem. Magazynowanie irańskiego uranu to jedna z tych propozycji.

Oferta Władimira Putina mogłaby pomóc w pozbyciu się irańskich zapasów nuklearnych bez konieczności wysyłania do Iranu amerykańskich i izraelskich sił lądowych. Rosja posiada broń jądrową i w przeszłości, w ramach umowy nuklearnej z 2015 roku, na jej terytorium składowany był irański nisko wzbogacony uran. - To nie pierwszy raz, gdy to zaproponowano. Nie zaakceptowano tego. Stanowisko USA jest takie, że uran musi być zabezpieczony - powiedział przedstawiciel władz USA.

Sytuacja w cieśninie Ormuz

Jak zapowiedział prezydent USA Donald Trump, cieśnina Ormuz będzie "otwarta i bezpieczna". Ma w tym pomóc intensywne bombardowanie irańskiego wybrzeża.

Trump apelował też o międzynarodową współpracę. Według słów Donalda Trumpa "wiele krajów" wyśle swoje okręty, by razem z USA zabezpieczyć cieśninę Ormuz.

Szef irańskiego MSZ oświadczył, że cieśnina "jest otwarta", ale zaznaczył, że nie dla wszystkich. -Jest zamknięta wyłącznie dla tankowców i statków należących do naszych wrogów, do tych, którzy nas atakują, i do ich sojuszników - wyjaśnił i dodał, że inne jednostki mogą przez nią przepływać, ale "wiele z nich nie chce z obawy o bezpieczeństwo".

Nie milkną komentarze w sprawie zawetowania SAFE

Weto prezydenta w sprawie SAFE da się wytłumaczyć tylko poprzez nierozumienie interesu narodowego, poprzez zdradę, poprzez partyjniactwo - mówił w "Faktach po Faktach" Paweł Kowal. Powiedział też, że "te pieniądze, tak czy owak, rząd weźmie".

Na platformie X Donald Tusk ocenił, że "w wojnie o SAFE wszystkie maski opadły". "Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" - napisał szef rządu.

- Nie ma żadnych pieniędzy zaproponowanych w tej ustawie - ocenił z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka. Komentował w ten sposób kontrpropozycję prezydenta w sprawie SAFE. Zapytany, czy rząd będzie w ogóle zajmował się propozycją prezydenta, Szłapka powiedział: "Myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo ta ustawa jest o niczym - zero złotych".

Opracował Michał Malinowski

