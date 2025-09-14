Logo strona główna
WARTO WIEDZIEĆ

Operacja lotnictwa, alert RCB, wybuch gazu

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Zdjęcie z 11 września
Goryszewski: mogło dojść do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej
Źródło: TVN24
Ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów w Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej na polskim niebie operowało wojskowe lotnictwo. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alert do mieszkańców kilku powiatów. Rumunia wykryła rosyjskiego drona, poderwano dwa myśliwce. W kawiarni w Madrycie doszło do wybuchu gazu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 14 września.

1. Operowanie wojskowego lotnictwa i alert RCB

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w sobotę po południu, że ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów w Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęto operowanie wojskowego lotnictwa. Około dwie godziny później poinformowano o zakończeniu operacji. W związku z wojskowymi działaniami lotnisko w Lublinie i strefa kontrolowana wokół niego zostały czasowo zamknięte.

Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alert do mieszkańców kilku powiatów w województwie lubelskim, informując o "zagrożeniu atakiem z powietrza". W Świdniku i Chełmie uruchomiono syreny ostrzegawcze. Stan zagrożenia został potem odwołany.

2. Rumunia wykryła rosyjskiego drona. Poderwano dwa myśliwce

Minister obrony Rumunii Ionut Mosteanu przekazał, że w sobotę dwa myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskiego drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną ich kraju. Wcześniej informowały o tym rumuńskie media. Maszyna zniknęła z radarów w miejscowości Chilia Veche, sąsiadującej z ukraińskim obwodem odeskim.

3. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka

Polska turystka zginęła w słowackich Tatrach. Jak podała Horska Zachranna Sluzba, do tragedii doszło w piątek, ale z powodu trudnych warunków pogodowych ratownicy dotarli do ciała dopiero w sobotę.

4. Wybuch gazu w kawiarni w Madrycie

W kawiarni w Madrycie doszło do wybuchu gazu. Co najmniej 25 osób zostało rannych .Do eksplozji doszło w lokalu znajdującym się w dzielnicy Puente de Vallecas na południu miasta. Ranni zostali przetransportowani do szpitali.

Wybuch w kawiarni w Madrycie. Wiele osób rannych
Źródło: Reuters

5. Polka mistrzynią świata w boksie

Agata Kaczmarska w sobotni wieczór zdobyła w Liverpoolu złoty medal amatorskich mistrzostw świata w boksie w kategorii +80 kg. W ostatnim finałowym pojedynku tego dnia reprezentantka Polski pokonała Nupur Sheoran z Indii.

Wcześniej srebrny medal zdobyła Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża.

pc

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

DronyRosjaAtaki dronówRumuniaTatry
