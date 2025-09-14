Operacja lotnictwa, alert RCB, wybuch gazu

1. Operowanie wojskowego lotnictwa i alert RCB
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w sobotę po południu, że ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów w Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęto operowanie wojskowego lotnictwa. Około dwie godziny później poinformowano o zakończeniu operacji. W związku z wojskowymi działaniami lotnisko w Lublinie i strefa kontrolowana wokół niego zostały czasowo zamknięte.
Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alert do mieszkańców kilku powiatów w województwie lubelskim, informując o "zagrożeniu atakiem z powietrza". W Świdniku i Chełmie uruchomiono syreny ostrzegawcze. Stan zagrożenia został potem odwołany.
2. Rumunia wykryła rosyjskiego drona. Poderwano dwa myśliwce
Minister obrony Rumunii Ionut Mosteanu przekazał, że w sobotę dwa myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskiego drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną ich kraju. Wcześniej informowały o tym rumuńskie media. Maszyna zniknęła z radarów w miejscowości Chilia Veche, sąsiadującej z ukraińskim obwodem odeskim.
3. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka
Polska turystka zginęła w słowackich Tatrach. Jak podała Horska Zachranna Sluzba, do tragedii doszło w piątek, ale z powodu trudnych warunków pogodowych ratownicy dotarli do ciała dopiero w sobotę.
4. Wybuch gazu w kawiarni w Madrycie
W kawiarni w Madrycie doszło do wybuchu gazu. Co najmniej 25 osób zostało rannych .Do eksplozji doszło w lokalu znajdującym się w dzielnicy Puente de Vallecas na południu miasta. Ranni zostali przetransportowani do szpitali.
5. Polka mistrzynią świata w boksie
Agata Kaczmarska w sobotni wieczór zdobyła w Liverpoolu złoty medal amatorskich mistrzostw świata w boksie w kategorii +80 kg. W ostatnim finałowym pojedynku tego dnia reprezentantka Polski pokonała Nupur Sheoran z Indii.
Wcześniej srebrny medal zdobyła Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża.
Autorka/Autor: mjz/lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki