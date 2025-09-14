Operacja lotnictwa, alert RCB, wybuch gazu

Goryszewski: mogło dojść do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Operowanie wojskowego lotnictwa i alert RCB

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w sobotę po południu, że ze względu na zagrożenie uderzeniami dronów w Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęto operowanie wojskowego lotnictwa. Około dwie godziny później poinformowano o zakończeniu operacji. W związku z wojskowymi działaniami lotnisko w Lublinie i strefa kontrolowana wokół niego zostały czasowo zamknięte.

Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alert do mieszkańców kilku powiatów w województwie lubelskim, informując o "zagrożeniu atakiem z powietrza". W Świdniku i Chełmie uruchomiono syreny ostrzegawcze. Stan zagrożenia został potem odwołany.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. ”



Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki, włodawski… pic.twitter.com/I4abIesIo8 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 13, 2025 Rozwiń Źródło: X

2. Rumunia wykryła rosyjskiego drona. Poderwano dwa myśliwce

Minister obrony Rumunii Ionut Mosteanu przekazał, że w sobotę dwa myśliwce F-16 przechwyciły rosyjskiego drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną ich kraju. Wcześniej informowały o tym rumuńskie media. Maszyna zniknęła z radarów w miejscowości Chilia Veche, sąsiadującej z ukraińskim obwodem odeskim.

3. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka

Polska turystka zginęła w słowackich Tatrach. Jak podała Horska Zachranna Sluzba, do tragedii doszło w piątek, ale z powodu trudnych warunków pogodowych ratownicy dotarli do ciała dopiero w sobotę.

4. Wybuch gazu w kawiarni w Madrycie

W kawiarni w Madrycie doszło do wybuchu gazu. Co najmniej 25 osób zostało rannych .Do eksplozji doszło w lokalu znajdującym się w dzielnicy Puente de Vallecas na południu miasta. Ranni zostali przetransportowani do szpitali.

Wybuch w kawiarni w Madrycie. Wiele osób rannych Źródło: Reuters

5. Polka mistrzynią świata w boksie

Agata Kaczmarska w sobotni wieczór zdobyła w Liverpoolu złoty medal amatorskich mistrzostw świata w boksie w kategorii +80 kg. W ostatnim finałowym pojedynku tego dnia reprezentantka Polski pokonała Nupur Sheoran z Indii.

Wcześniej srebrny medal zdobyła Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża.

OGLĄDAJ: TVN24 HD