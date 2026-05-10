Peter Magyar oficjalnie premierem, śmiertelny wypadek na zawodach, kolejny wirus

Oprac. Michał Malinowski

1. Peter Magyar nowym premierem Węgier

Peter Magyar, głosami deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, został wybrany nowym premierem Węgier. Wygłosił pierwsze przemówienie, w którym zwrócił się między innymi z apelem do prezydenta kraju. Kadencja szefa węgierskiego rządu trwa cztery lata.

W pierwszym przemówieniu po wyborze na premiera Peter Magyar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. - To, co się stało, jest przestrogą dla wszystkich premierów, że władza jest ulotna. Konsekwencje naszych decyzji będziemy odczuwać przez pokolenia - powiedział.

2. Tragedia na mistrzostwach Polski. Nie żyje 19-latek

Tragiczny wypadek podczas mistrzostw Polski skuterów wodnych w Płocku. W sobotę po południu zderzyli się tam dwaj sternicy. Jeden był reanimowany, nie przeżył. Zawody przerwano.

Ofiara pochodziła z Dolnego Śląska. Miała 19 lat.

3. Teneryfa czeka na wycieczkowiec z hantawirusem

Hiszpańska wyspa Teneryfa jest już gotowa na przyjęcie w niedzielę statku wycieczkowego, na którego pokładzie wykryto zakażenia hantawirusem. Pasażerowie zostaną zbadani i - jeśli będą zdrowi - odesłani specjalnymi lotami do swoich krajów. Statek z załogą ma wrócić do Holandii. Statek MV Hondius ma przybyć do portu na Teneryfie w niedzielę rano.

Jak mówił reporter w "Faktach" TVN reporter Artur Molenda, władze sanitarne przygotowały specjalne strefy, w których pasażerowie będą testowani.

4. Kolejny wirus na wycieczkowcu. Ponad setka zarażonych

Na liniowcu Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Potwierdzono zakażenie u ponad 100 osób z ponad czterech tysięcy na pokładzie. Patogen ten nie jest zazwyczaj śmiertelnie niebezpieczny, ale powoduje objawy ze strony przewodu pokarmowego. W odpowiedzi na wybuch epidemii na pokładzie wzmocniono procedury dotyczące dezynfekcji, a od osób wykazujących objawy pobrano materiał do badań.

Wybuch epidemii na statku zgłoszono w czwartek 7 maja. Statek, który pod koniec kwietnia wyruszył z Port Everglades na Florydzie, obecnie znajduje się na południowy wschód od Bahamów i zmierza w stronę ich stolicy Nassau.

5. Tak było na urodzinach TVN24 w Łodzi

Z okazji 25-lecia TVN24 nasi dziennikarze spotykają z widzami w całym kraju. Przystanek Łódź już za nami. W towarzystwie gości specjalnych i mieszkańców rozmawialiśmy o sekretach telewizji, a także o samym mieście. Gospodarzami sobotniego spotkania byli dziennikarze związani z Łodzią, w tym między innymi Anita Werner i Marzanna Zielińska, które powitały widzów z Hali Maszyn EC1.

Były też rzeczy nie z tej Ziemi, dosłownie. Hubert Kijek, prowadzący program "Kijek w kosmosie" w TVN24BiS pokazał marsjańskiego łazika polskiej produkcji o imieniu Rex, którym sterują studenci łódzkiej politechniki.

