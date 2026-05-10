Peter Magyar oficjalnie premierem, śmiertelny wypadek na zawodach, kolejny wirus

Péter Magyar
Peter Magyar po wyborze na premiera Węgier
Źródło: TVN24, Reuters
Peter Magyar jest już oficjalnie premierem Węgier. Teneryfa czeka na wycieczkowiec, na którego pokładzie wykryto zakażenia hantawirusem. TVN24 świętował swoje 25-lecie z mieszkańcami Łodzi. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 10 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Peter Magyar nowym premierem Węgier

Peter Magyar, głosami deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, został wybrany nowym premierem Węgier. Wygłosił pierwsze przemówienie, w którym zwrócił się między innymi z apelem do prezydenta kraju. Kadencja szefa węgierskiego rządu trwa cztery lata.

Peter Magyar przejął władzę
"Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie". Magyar przejął władzę

W pierwszym przemówieniu po wyborze na premiera Peter Magyar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. - To, co się stało, jest przestrogą dla wszystkich premierów, że władza jest ulotna. Konsekwencje naszych decyzji będziemy odczuwać przez pokolenia - powiedział.

2. Tragedia na mistrzostwach Polski. Nie żyje 19-latek

Tragiczny wypadek podczas mistrzostw Polski skuterów wodnych w Płocku. W sobotę po południu zderzyli się tam dwaj sternicy. Jeden był reanimowany, nie przeżył. Zawody przerwano.

Tragedia na Wiśle. Nie żyje uczestnik mistrzostw Polski
Tragedia na Wiśle. Nie żyje uczestnik mistrzostw Polski

Ofiara pochodziła z Dolnego Śląska. Miała 19 lat.

3. Teneryfa czeka na wycieczkowiec z hantawirusem

Hiszpańska wyspa Teneryfa jest już gotowa na przyjęcie w niedzielę statku wycieczkowego, na którego pokładzie wykryto zakażenia hantawirusem. Pasażerowie zostaną zbadani i - jeśli będą zdrowi - odesłani specjalnymi lotami do swoich krajów. Statek z załogą ma wrócić do Holandii. Statek MV Hondius ma przybyć do portu na Teneryfie w niedzielę rano.

Teneryfa gotowa na przyjęcie statku, na którym doszło do zakażenia hantawirusem
Teneryfa gotowa na przyjęcie statku, na którym doszło do zakażenia hantawirusem

Świat

Jak mówił reporter w "Faktach" TVN reporter Artur Molenda, władze sanitarne przygotowały specjalne strefy, w których pasażerowie będą testowani.

4. Kolejny wirus na wycieczkowcu. Ponad setka zarażonych

Na liniowcu Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Potwierdzono zakażenie u ponad 100 osób z ponad czterech tysięcy na pokładzie. Patogen ten nie jest zazwyczaj śmiertelnie niebezpieczny, ale powoduje objawy ze strony przewodu pokarmowego. W odpowiedzi na wybuch epidemii na pokładzie wzmocniono procedury dotyczące dezynfekcji, a od osób wykazujących objawy pobrano materiał do badań.

Wycieczkowiec Caribbean Princess
Źródło: Ajith Achuthann/Shutterstock

Wybuch epidemii na statku zgłoszono w czwartek 7 maja. Statek, który pod koniec kwietnia wyruszył z Port Everglades na Florydzie, obecnie znajduje się na południowy wschód od Bahamów i zmierza w stronę ich stolicy Nassau.

5. Tak było na urodzinach TVN24 w Łodzi

Z okazji 25-lecia TVN24 nasi dziennikarze spotykają z widzami w całym kraju. Przystanek Łódź już za nami. W towarzystwie gości specjalnych i mieszkańców rozmawialiśmy o sekretach telewizji, a także o samym mieście. Gospodarzami sobotniego spotkania byli dziennikarze związani z Łodzią, w tym między innymi Anita Werner i Marzanna Zielińska, które powitały widzów z Hali Maszyn EC1.

Dziennikarze, wozy transmisyjne i łazik marsjański. Tak świętowaliśmy w Łodzi
Dziennikarze, wozy transmisyjne i łazik marsjański. Tak świętowaliśmy w Łodzi

Michalina Czepita, Adrian Wróbel

Były też rzeczy nie z tej Ziemi, dosłownie. Hubert Kijek, prowadzący program "Kijek w kosmosie" w TVN24BiS pokazał marsjańskiego łazika polskiej produkcji o imieniu Rex, którym sterują studenci łódzkiej politechniki.

Hubert Kijek o "kosmicznych aspektach" Łodzi
Źródło: TVN24
pc

Źródło: TVN24, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tibor Illyes/EPA/PAP

Węgry Peter Magyar Płock Wypadek Teneryfa
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
