Silne mrozy w kraju, Polska 2050 z nową przewodniczącą, promieniotwórcze odpady w Elblągu

Syberyjskie wartości w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Wielki mróz w Polsce

Do Polski wlewa się zimne, suche i arktyczne powietrze. To za jego sprawą kolejne noce i poranki będą wyjątkowo lodowate. Zgodnie z tym, co mówili meteorolodzy, w czasie tego weekendu wchodzimy w moment kulminacyjny nowej fali mrozu.

Szykują się największe spadki temperatury. W nocy z niedzieli na poniedziałek lokalnie może być nawet -30 stopni.

Mrozy w Polsce Źródło: AdobeStock

2. Polska 2050 wybrała przewodniczącą

W sobotę odbyło się głosowanie w powtórzonej drugiej turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Na to stanowisko została wybrana Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej rywalką była Paulina Hennig-Kloska.

Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów, a jej rywalka - 309. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 działaczy z całej Polski. Internetowe głosowanie trwało od godziny 16 do 22. By uniknąć błędów z głosowania przeprowadzonego 12 stycznia, zdecydowano się na użycie innego systemu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło: Radek Pietruszka/PAP

3. Trump chce Nobla, wysłał "gotowca"

Donald Trump bardzo chce otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla, a jego polityczni przyjaciele bardzo chcą mu w tym pomóc.

Do parlamentów na całym świecie - polskiego też - dotarły prośby z Izby Reprezentantów USA i Knesetu. Dołączony został "gotowiec" do wysłania Norweskiemu Komitetowi Noblowskiemu.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

4. Promieniotwórcze odpady w Elblągu

W sobotę do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu trafiły odpady wykazujące promieniowanie gamma - przekazał urząd miasta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Promieniotwórcze odpady w Elblągu. Sprawą zajęło się Centrum Atomistyki

Rzeczniczka elbląskiego ratusza Joanna Urbaniak zapewniła, że mieszkańcy nie mają powodów do niepokoju. - Cały skład został zgodnie z procedurą odpowiednio zabezpieczony w wyznaczonym do tego punkcie. Powiadomiono odpowiednie służby. Pracownicy nie mieli kontaktu z odpadami - powiedziała.

5. Były książę na czworaka w aktach Epsteina

Departament Sprawiedliwości USA ujawnił nowe zdjęcia i dokumenty z akt Jeffreya Epsteina. Widać na nich, jak ówczesny książę Andrzej pochyla się nad kobietą leżącą na podłodze. Jest też wiadomość, w której Epstein oferuje księciu poznanie 26-letniej Rosjanki.

Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina Źródło: DOJ/Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Forum

OGLĄDAJ: TVN24 HD