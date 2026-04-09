TO WARTO WIEDZIEĆ "Szokujące" doniesienia o Szijjarto, ślubowanie sędziów, Manowska ukarana

Sędziowie zaprosili prezydenta na uroczystość złożenia ślubowanie w Sejmie. Relacja Agaty Adamek Źródło: TVN24

1. Sędziowie czekają na ślubowanie w Sejmie

Dziś w Sejmie odbędzie się ceremonia zaprzysiężenia czworga wybranych przez parlament sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie wysłali do prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenia na uroczystość.

Karol Nawrocki odebrał dotąd ślubowanie od dwojga spośród sześciorga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Decyzji wobec pozostałej czwórki konsekwentnie odmawia.

2. "Szokujące" doniesienia o Szijjarto

Dziennikarze śledczy, między innymi portalu Frontstory, ujawnili kolejne rozmowy szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto z jego rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Ławrowem. W rozmowach węgierski minister opowiadał o przebiegu unijnych spotkań i oferował Ławrowowi przekazanie dokumentów.

"Więcej niż szokujące" - napisał Donald Tusk. - To wszystko, co podejrzewaliśmy, okazało się niestety prawdą - mówi Radosław Sikorski.

Victor Orbán’s minister offered Sergey Lavrov to send him EU documents through the Hungarian embassy in Moscow. It’s really beyond shocking. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

3. Manowska ukarana

Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie wymierzył karę swojej przewodniczącej Małgorzacie Manowskiej. Musi zapłacić karę porządkową oraz zwołać posiedzenie pełnego składu Trybunału w ciągu najbliższych tygodni.

Trybunał Stanu miał rozpoznać pytania w sprawie wniosku o wyłączenie jednego z sędziów wyznaczonych do sprawy byłego przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. O skierowaniu takich pytań zadecydowali w początkach marca sędziowie TS: Przemysław Rosati, Marek Mikołajczyk i Piotr Zientarski.

Rosati zobowiązał wówczas pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską, która z urzędu pełni funkcję przewodniczącej TS, do zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału "w terminie nie dłuższym niż do 4 kwietnia, pod rygorem zastosowania kary porządkowej". Na środowym posiedzeniu Rosati poinformował, że Manowska uchyliła marcowe zarządzenia w tej sprawie i nie zwołała w wyznaczonym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału.

4. Szok w Barcelonie, PSG wygrywa z Liverpoolem

FC Barcelona przegrała u siebie 0:2 z Atletico Madryt w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów 2025/2026. Robert Lewandowski gola nie strzelił i zmieniony został już w przerwie. Całą drugą połowę gospodarze grać musieli w osłabieniu po czerwonej kartce Pau Cubarsiego.

Z kolei w Paryżu po jednostronnym spotkaniu Paris Saint-Germain pokonał Liverpool. Zespół Luisa Enrique mógł wygrać wyżej, ale skończyło się na wyniku 2:0. The Reds byli tylko tłem dla obrońców tytułu.

5. Rutte u Trumpa

Szef NATO Mark Rutte spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Rozmowy odbyły się bez udziału dziennikarzy. Wysłannik "Faktów" TVN i TVN24 Piotr Kraśko relacjonował, że spotkanie rozpoczęło się około godziny 21 czasu polskiego. Szef NATO wszedł do Białego Domu boczną bramą, a rozmowa odbywała się bez udziału dziennikarzy.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział po spotkaniu, że amerykański prezydent jest zawiedziony postawą niektórych sojuszników. Szef Sojuszu unikał odpowiedzi na pytanie, czy USA wyjdą z NATO.

