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najważniejsze informacje

Pożegnanie Andrzeja Morozowskiego, upały w Polsce, alarm na lotnisku w Lipsku

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Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski nie żyje. Dziennikarz miał 69 lat
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dziennikarze i widzowie TVN24 żegnają zmarłego Andrzeja Morozowskiego. Upały w Polsce weszły w kulminacyjną fazę. Podejrzany obiekt znaleziony w pobliżu pasa startowego lotniska Lipsk/Halle zawierał ładunek wybuchowy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 6 sierpnia.

1. Pożegnanie Andrzeja Morozowskiego

Po długiej chorobie, w wieku 69 lat, zmarł we wtorek Andrzej Morozowski. W TVN24 pracował od samego początku i przez lata był jednym z naszych najważniejszych dziennikarzy.

Prawy i wspaniały człowiek, ikona, mistrz, filar TVN24, jeden z największych dziennikarzy - tak widzowie naszej stacji żegnają Andrzeja Morozowskiego. Piszą, że trudno pogodzić się z tym, że nie zobaczą go już na ekranie.

Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski
Źródło zdjęcia: TVN24

2. Rekord temperatury i alerty pogodowe w Polsce

Upały w Polsce weszły w kulminacyjną fazę. Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w środę po godzinie 15 na lotnisku w Radomiu wyrównany został sierpniowy rekord temperatury.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przestaje ostrzegać przed upałem. Poza tym synoptycy spodziewają się burz. Do kraju zbliża się jednak front, który stopniowo będzie wypierał to zwrotnikowe powietrze.

3. Alarm na lotnisku w Lipsku

Podejrzany obiekt znaleziony w pobliżu pasa startowego lotniska Lipsk/Halle zawierał ładunek wybuchowy - informuje Reuters. Odkrycia dokonano po nocnym incydencie z udziałem drona, którego nieautoryzowany przelot doprowadził do czasowego wstrzymania ruchu lotniczego.

Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt stwierdził, że mamy do czynienia z "nową jakością zagrożenia". Po nocy z zakłóceniami lotnisko działa już normalnie.

4. Audyt w Szpitalu Południowym

Prezydent Warszawy przedstawił wnioski z audytu Szpitala Południowego. - Jestem zbulwersowany postacią pana Dawida Kacprzyka - powiedział Rafał Trzaskowski.

Audyt wykazał, że Kacprzyk otrzymywał podwyżki bez uzasadnienia, pełnił funkcję, której nie przewidywał regulamin organizacyjny placówki oraz czasem sam zatwierdzał własne dokumenty rozliczeniowe.

5. Kasacja oddalona, PiS nie dostanie subwencji

Prawo i Sprawiedliwość przegrało sprawę dotyczącą zmniejszenia subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację partii.

W ubiegłym roku WSA w Warszawie orzekł, że minister finansów nie pozostaje w bezczynności, nie wypłacając PiS pieniędzy. Sprawa sięga kampanii wyborczej w 2023 roku i decyzji PKW.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
TVN24pogodaUpałLotnictwoPrawo i SprawiedliwośćNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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