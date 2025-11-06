Zwrot działki pod CPK, stopy procentowe w dół, sprawa Ziobry w Sejmie

Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK

1. Działka pod CPK wróci do Skarbu Państwa

- Dobra wola pozwoliła nam podpisać porozumienie. Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była wskazana w pierwotnym akcie notarialnym - powiedział szef KOWR Henryk Smolarz.

Wcześniej odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki w Zabłotni.

Działka pod CPK w Zabłotni wraca do zasobów Skarbu Państwa Źródło: TVN24

2. Stopy procentowe w dół, raty kredytów w dół

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami rynku obniżyła w środę stopę referencyjną o 0,25 punktu procentowego.

Jak wynika z wyliczeń Jarosława Sadowskiego serwisu z Rankomat.pl, rata przeciętnego kredytu hipotecznego spadnie łącznie o około 540 złotych w porównaniu z majem.

3. Sejm zajmie się sprawą Ziobry

Sejm zapozna się ze sprawozdaniem komisji regulaminowej i spraw poselskich w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze z PiS.

Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak wyraził w "Faktach po Faktach" w TVN24 obawę, że prezydent ułaskawi Zbigniewa Ziobrę, jeśli ten zostanie skazany. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zapewnił natomiast, że w Sejmie zbierze się większość potrzebna do uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości.

4. 40 lat od pierwszego przeszczepu serca

5 listopada mija 40 lat od pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca, którą przeprowadził w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu Zbigniew Religa z zespołem.

"Transplantacja serca musi stać się rutynowym zabiegiem, mówił prof. Religa, i stała się"

- Profesor Religa to wizjoner i pionier. On torował drogę, a jednocześnie wyznaczał kierunek. Mój ojciec był bardziej menedżerem, budowniczym, który starał się jak niemal w górniczym chodniku te ścianki podeprzeć, żeby one trwały - tak o kardiochirurgach, którzy rozwinęli przeszczepy serca w Polsce, mówi syn jednego z nich, profesor Michał Zembala.

Wraz z dr. Grzegorzem Religą w wyjątkowej rozmowie z TVN24+ wspominali ojców i pierwszy udany przeszczep serca w Polsce.

5. Jak samochody z Chin prześcigają konkurencję

W Chinach nie siły rynkowe decydują o tym, kto, co i gdzie inwestuje, tylko partia komunistyczna. Partia jest odpowiedzialna za to, że chińskie samochody wjechały na polskie drogi - powiedział w Debacie TVN24+ Maciej Michałek, dziennikarz tvn24.pl.

Konrad Popławski: firmy motoryzacyjne w Chinach muszą się spieszyć, bo wiedzą, że partia na końcu wybierze kilka, które zdominują świat Źródło: TVN24+

Konrad Popławski, kierownik działu ekonomicznego OSW, zwracał uwagę, że firmy prywatne i państwowe "brutalnie ze sobą konkurują". Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, zauważył, że w Chinach odbywa się "wojna cenowa".

OGLĄDAJ: "Każdy w branży wiedział, do czego to zmierza". Zachód przespał zagrożenie chińskimi autami?

Dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Michał Wekiera ocenił, że Chińczykom w dwa lata udało się to, co "niektórzy budowali przez 10 lat".

