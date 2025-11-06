Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Zwrot działki pod CPK, stopy procentowe w dół, sprawa Ziobry w Sejmie

cpk2
Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK
Działka pod CPK w Zabłotni wraca do zasobów Skarbu Państwa. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Sejm zapozna się ze sprawozdaniem w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 6 listopada.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Działka pod CPK wróci do Skarbu Państwa

- Dobra wola pozwoliła nam podpisać porozumienie. Będzie zwrot nieruchomości za cenę, jaka była wskazana w pierwotnym akcie notarialnym - powiedział szef KOWR Henryk Smolarz.

Wcześniej odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki w Zabłotni.

Działka pod CPK w Zabłotni wraca do zasobów Skarbu Państwa
Działka pod CPK w Zabłotni wraca do zasobów Skarbu Państwa
Źródło: TVN24

2. Stopy procentowe w dół, raty kredytów w dół

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami rynku obniżyła w środę stopę referencyjną o 0,25 punktu procentowego.

Jak wynika z wyliczeń Jarosława Sadowskiego serwisu z Rankomat.pl, rata przeciętnego kredytu hipotecznego spadnie łącznie o około 540 złotych w porównaniu z majem.

O tyle spadnie rata. "Bardzo dobra wiadomość"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

O tyle spadnie rata. "Bardzo dobra wiadomość"

BIZNES

3. Sejm zajmie się sprawą Ziobry

Sejm zapozna się ze sprawozdaniem komisji regulaminowej i spraw poselskich w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze z PiS.

Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak wyraził w "Faktach po Faktach" w TVN24 obawę, że prezydent ułaskawi Zbigniewa Ziobrę, jeśli ten zostanie skazany. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zapewnił natomiast, że w Sejmie zbierze się większość potrzebna do uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości.

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje
Dowiedz się więcej:

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje

4. 40 lat od pierwszego przeszczepu serca

5 listopada mija 40 lat od pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca, którą przeprowadził w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu Zbigniew Religa z zespołem.

To już 40 lat. O przeszczepie serca, który ratuje życie pacjentów
"Transplantacja serca musi stać się rutynowym zabiegiem, mówił prof. Religa, i stała się"

- Profesor Religa to wizjoner i pionier. On torował drogę, a jednocześnie wyznaczał kierunek. Mój ojciec był bardziej menedżerem, budowniczym, który starał się jak niemal w górniczym chodniku te ścianki podeprzeć, żeby one trwały - tak o kardiochirurgach, którzy rozwinęli przeszczepy serca w Polsce, mówi syn jednego z nich, profesor Michał Zembala.

Wraz z dr. Grzegorzem Religą w wyjątkowej rozmowie z TVN24+ wspominali ojców i pierwszy udany przeszczep serca w Polsce.

5. Jak samochody z Chin prześcigają konkurencję

W Chinach nie siły rynkowe decydują o tym, kto, co i gdzie inwestuje, tylko partia komunistyczna. Partia jest odpowiedzialna za to, że chińskie samochody wjechały na polskie drogi - powiedział w Debacie TVN24+ Maciej Michałek, dziennikarz tvn24.pl.

Konrad Popławski: firmy motoryzacyjne w Chinach muszą się spieszyć, bo wiedzą, że partia na końcu wybierze kilka, które zdominują świat
Źródło: TVN24+

Konrad Popławski, kierownik działu ekonomicznego OSW, zwracał uwagę, że firmy prywatne i państwowe "brutalnie ze sobą konkurują". Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, zauważył, że w Chinach odbywa się "wojna cenowa".

OGLĄDAJ: "Każdy w branży wiedział, do czego to zmierza". Zachód przespał zagrożenie chińskimi autami?
Debata

"Każdy w branży wiedział, do czego to zmierza". Zachód przespał zagrożenie chińskimi autami?

Debata
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Michał Wekiera ocenił, że Chińczykom w dwa lata udało się to, co "niektórzy budowali przez 10 lat".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Centralny Port Komunikacyjny

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeCPKStopy procentoweZbigniew ZiobroChinyMotoryzacja
Czytaj także:
Słonecznie
Słonecznie, do 14 stopni. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Zaskakujące męki Interu i bezbarwny Zieliński
EUROSPORT
imageTitle
Sześć goli w Brugii. Barcelona drżała o wynik do końca
EUROSPORT
GettyImages-2244684095dd
Club Brugge - FC Barcelona (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
imageTitle
Superpuchar Polski wraca do Rzeszowa
EUROSPORT
Żmija zygzakowata
Nadal jest aktywna. "Zachowajcie bezpieczny dystans"
METEO
shutterstock_2664619663
Zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego. "Przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu"
BIZNES
Marcin Józefaciuk
Wszyscy z KO zagłosowali za jego odwołaniem. Postanowił od nich odejść
Polska
Mgła, noc
Żółte alarmy w części kraju. Uważajmy
METEO
05 2000 kropka cl-0002
Poseł PiS "nie widzi żadnych szans". W "Kropce nad i" o sprawie Ziobry
Polska
imageTitle
Trudna przeprawa Chelsea w Azerbejdżanie. Historyczna wygrana debiutanta
EUROSPORT
GettyImages-2245187871
Grała piłkarska Liga Mistrzów. Sprawdź relację ze środowych meczów
EUROSPORT
Donald Trump z tablicą ceł
Przełomowa sprawa dotycząca ceł Trumpa. "To po prostu nieprawdopodobne"
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje
Polska
imageTitle
Anisimova już nie wstrzymywała ręki. "Miałam plan i go realizowałam"
EUROSPORT
Nerpa kaspijska, foka kaspijska (Pusa caspica)
Masowa śmierć u wybrzeży największego jeziora świata
METEO
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Podejrzenia wobec AfD. "Opracowuje się kwestionariusze z Moskwy"
Świat
05 1800 tj gosc-0003
Wiceminister "nie ma dobrych wieści". "To wszystko, co do tej pory odzyskano"
Polska
imageTitle
Świątek żegna się z Rijadem. Półfinał dla Amerykanki
EUROSPORT
GettyImages-2244645465ssd
Iga Świątek - Amanda Anisimova (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Miliony klientów w Polsce. "Intensywne prace nad nową nazwą"
BIZNES
Przejście Marszałkowska-Złota
Mały krok dla Trzaskowskiego, duża zmiana dla Warszawy
WARSZAWA
Pożar kamienicy w Chorzowie
Pożar kamienicy. Policja: ogień został podłożony
Katowice
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Po mglistej nocy czeka nas ciepły dzień
METEO
Rosyjscy żołnierze
Dolary i paszporty za walkę dla Rosji. "Przeżyliśmy wiele wojen, ale ta jest inna"
Świat
imageTitle
Verstappen goni kierowców McLarena. W Sao Paulo kolejna próba
EUROSPORT
Szpital
Zabił 10 pacjentów, usiłował pozbawić życia kilkudziesięciu innych
Świat
imageTitle
Plany reprezentacji Polski przed meczami eliminacji mundialu. Będą pewne zmiany
EUROSPORT
Sala sądowa
Sąd umorzył sprawę oskarżonej o ułatwienie zabójstwa męża
WARSZAWA
shutterstock_790781866
Od stycznia opłaty za autostrady w górę
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica