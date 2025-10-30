Kolejne ofiary huraganu, redukcja wojsk USA w Europie, plan wykupienia działki pod CPK

Zniszczenia w mieście Santiago de Cuba po przejściu huraganu Melissa Źródło: Reuters

1. Melissa sieje zniszczenie

Huragan Melissa przemieszcza się nad Bahamami. Władze Jamajki i Haiti opublikowały pierwsze oficjalne dane na temat ofiar śmiertelnych. W obu tych krajach zginęło w sumie co najmniej 27 osób.

Powódź wywołana przez obfite opady związane z huraganem Melissa zabiła co najmniej 23 osoby na Haiti. - Nadal w kilku domach, które zawaliły się w porcie Petit-Goâve, uwięzieni są ludzie - powiedział w rozmowie z agencją Associated Press Jean Bertrand Subrème, burmistrz tej miejscowości.

Zniszczenia po przejściu huraganu Melissa Źródło: Rudolph Brown/PAP/EPA

2. USA ogłaszają redukcję wojsk w Europie

Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO, że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk w Europie - przekazało ministerstwo obrony w Bukareszcie. Dodało, że w Rumunii pozostanie około tysiąca żołnierzy USA.

Republikańscy szefowie komisji do spraw sił zbrojnych we wspólnym oświadczeniu potępili decyzję Pentagonu, która "wydaje się nieskoordynowana" i wysyła "zły sygnał" Rosji.

3. KOWR chce wykupić działkę pod CPK

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów - poinformował szef KOWR Henryk Smolarz. Wcześniej o takich planach Ośrodka informowała reporterka TVN24 Agata Adamek.

Piotr Wielgomas, właściciel działki w Zabłotni, przekazał "Faktom" TVN, że otrzymał pismo z KOWR i jest gotowy się spotkać z jego przedstawicielami, by porozmawiać w sprawie sprzedaży działki.

4. Nowe informacje w sprawie kradzieży z Luwru

Dwaj mężczyźni, którzy zostali zatrzymani w minioną sobotę w sprawie kradzieży ośmiu klejnotów koronnych z Luwru, częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów - poinformowała prokurator Paryża Laure Beccuau.

Prokurator w czasie konferencji prasowej ujawniła szczegóły dotyczące zatrzymanych mężczyzn. Pierwszy z nich to 34-letni obywatel Algierii, który mieszkał we Francji od 2010 roku. Drugi mężczyzna urodził się we Francji i ma 39 lat, przekazał, że nielegalnie pracuje jako taksówkarz.

5. Kolejne miliardy dla Polski z KPO

Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Polski o wypłatę trzeciej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nasz kraj otrzyma ponad sześć miliardów euro, które zostaną przeznaczone na projekty w zakresie edukacji, rozwoju cyfrowego, czystej energii oraz transportu.

Z poprzednich trzech wniosków o płatność z KPO Polska otrzymała 67 miliardów złotych: 27 miliardów złotych z pierwszego wpłynęło do Polski w kwietniu 2024 roku, a 40 miliardów złotych - w grudniu 2024 roku.

