TO WARTO WIEDZIEĆ

Kolejne ofiary huraganu, redukcja wojsk USA w Europie, plan wykupienia działki pod CPK

Zniszczenia po przejściu huraganu Melissa
Zniszczenia w mieście Santiago de Cuba po przejściu huraganu Melissa
Źródło: Reuters
Rośnie liczba ofiar huraganu Melissa. USA informują o planach redukcji liczebności amerykańskich wojsk w Europie. KOWR wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego działki o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 30 października.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Melissa sieje zniszczenie

Huragan Melissa przemieszcza się nad Bahamami. Władze Jamajki i Haiti opublikowały pierwsze oficjalne dane na temat ofiar śmiertelnych. W obu tych krajach zginęło w sumie co najmniej 27 osób.

Powódź wywołana przez obfite opady związane z huraganem Melissa zabiła co najmniej 23 osoby na Haiti. - Nadal w kilku domach, które zawaliły się w porcie Petit-Goâve, uwięzieni są ludzie - powiedział w rozmowie z agencją Associated Press Jean Bertrand Subrème, burmistrz tej miejscowości.

Zniszczenia po przejściu huraganu Melissa
Zniszczenia po przejściu huraganu Melissa
Źródło: Rudolph Brown/PAP/EPA

2. USA ogłaszają redukcję wojsk w Europie

Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO, że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk w Europie - przekazało ministerstwo obrony w Bukareszcie. Dodało, że w Rumunii pozostanie około tysiąca żołnierzy USA.

Republikańscy szefowie komisji do spraw sił zbrojnych we wspólnym oświadczeniu potępili decyzję Pentagonu, która "wydaje się nieskoordynowana" i wysyła "zły sygnał" Rosji.

Decyzja "w jawnej sprzeczności ze strategią" Trumpa? Sprzeciw wobec redukcji wojsk USA

Decyzja "w jawnej sprzeczności ze strategią" Trumpa? Sprzeciw wobec redukcji wojsk USA

Świat
Redukcja wojsk USA w kraju NATO. Polskie MON komentuje

Redukcja wojsk USA w kraju NATO. Polskie MON komentuje

Świat

3. KOWR chce wykupić działkę pod CPK

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów - poinformował szef KOWR Henryk Smolarz. Wcześniej o takich planach Ośrodka informowała reporterka TVN24 Agata Adamek.

Piotr Wielgomas, właściciel działki w Zabłotni, przekazał "Faktom" TVN, że otrzymał pismo z KOWR i jest gotowy się spotkać z jego przedstawicielami, by porozmawiać w sprawie sprzedaży działki.

>> O aferze z działką pod CPK rozmawiali w "Podcaście politycznym" Agata Adamek i Konrad Piasecki. Najnowszy odcinek dostępny jest w TVN24+

Szef KOWR: wystąpiliśmy o zgodę na odkup działki pod CPK
Szef KOWR: wystąpiliśmy o zgodę na odkup działki pod CPK

BIZNES

4. Nowe informacje w sprawie kradzieży z Luwru

Dwaj mężczyźni, którzy zostali zatrzymani w minioną sobotę w sprawie kradzieży ośmiu klejnotów koronnych z Luwru, częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów - poinformowała prokurator Paryża Laure Beccuau.

Prokurator w czasie konferencji prasowej ujawniła szczegóły dotyczące zatrzymanych mężczyzn. Pierwszy z nich to 34-letni obywatel Algierii, który mieszkał we Francji od 2010 roku. Drugi mężczyzna urodził się we Francji i ma 39 lat, przekazał, że nielegalnie pracuje jako taksówkarz.

5. Kolejne miliardy dla Polski z KPO

Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Polski o wypłatę trzeciej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nasz kraj otrzyma ponad sześć miliardów euro, które zostaną przeznaczone na projekty w zakresie edukacji, rozwoju cyfrowego, czystej energii oraz transportu.

Miliardy dla Polski. Jest decyzja Brukseli
Miliardy dla Polski. Jest decyzja Brukseli

BIZNES

Z poprzednich trzech wniosków o płatność z KPO Polska otrzymała 67 miliardów złotych: 27 miliardów złotych z pierwszego wpłynęło do Polski w kwietniu 2024 roku, a 40 miliardów złotych - w grudniu 2024 roku.

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rudolph Brown/PAP/EPA

huraganCPKUSALuwrKPO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica