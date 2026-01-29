Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Akcja służb na Targówku, Musk atakuje Sikorskiego, przymusowe urlopy dla funkcjonariuszy

Targówek
Wóz bojowy kontrterrorystów na warszawskim Targówku
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Stołeczna policja przeprowadziła szturm i zatrzymała mężczyznę w jednym z domów na Targówku. Elon Musk ostro odpowiedział na wpis szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 29 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Akcja służb na Targówku

W środę rano na numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja, że w domu na terenie warszawskiego Targówka, przy ulicy Pszczyńskiej, są zwłoki dwóch osób.

Stołeczna policja opublikowała nagranie z interwencji. Widać na nim większość działań: wkroczenie na posesję, siłowe wejście do domu i zatrzymanie mężczyzny, który się tam zabarykadował. Potwierdzono, że w środku znajdowały się ciała dwóch osób - zginęły od ciosów ostrym narzędziem.

Akcja służb na Targówku
Akcja służb na Targówku
Źródło: TVN24

2. Musk atakuje Sikorskiego

We wtorek szef MSZ Radosław Sikorski skierował do Elona Muska pytanie na platformie X w sprawie wykorzystywania Starlinków przez Rosję. "Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić" - napisał Sikorski.

Odpowiedź Muska była błyskawiczna i ostra. Pod jednym z komentarzy broniących jego postawy zarzucił Sikorskiemu brak wiedzy w sprawie wykorzystywania Starlinków przez wojsko. "Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej" - napisał.

3. Przymusowe urlopy po interwencji wobec Prettiego

Po tragicznej śmierci Alexa Prettiego w Minnesocie, funkcjonariusze biorący udział w interwencji zostali skierowani na przymusowe urlopy - ustaliła stacja CNN w rozmowie z wysokim rangą urzędnikiem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Z Białego Domu padła zaś zapowiedź potencjalnych konsekwencji. Doradca Donalda Trumpa przyznał również, że służby "mogły nie przestrzegać regulacji".

Sprawa Alexa Prettiego. Jest decyzja w sprawie funkcjonariuszy ICE
Sprawa Alexa Prettiego. Jest decyzja w sprawie funkcjonariuszy ICE

Świat

4. Odnaleziono ciało Polki na Malcie

Odnaleziono ciało 13-letniej Polki, która wpadła do morza w trakcie pobytu na Malcie, o czym poinformował tamtejszy minister spraw wewnętrznych.

Dziewczyna została porwana przez wysoką falę w trakcie spaceru przy nabrzeżu w miejscowości Cirkewwa.

5. Wnioski po "Debacie TVN24+" o patoschroniskach

Rolą schronisk powinno być zapewnienie opieki i godnych warunków dla bezdomnych zwierząt oraz pomoc w znalezieniu im nowych domów. Jak pokazały przykłady w Sobolewie, Wojtyszkach i Radysach - mogą stać się miejscem okrucieństwa i cierpienia. W jaki sposób luki prawne utrudniają walkę z zaniedbaniami w podobnych placówkach? Jak wygląda proces kontroli schronisk i gdzie kończą się możliwości urzędników?

Na te pytania udzielali odpowiedzi eksperci "Debaty TVN24+" pod tytułem "Patoschroniska. Opieka bez kontroli".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sobolew, Wojtyszki, Radysy. Sprawdziliśmy, co się wydarzyło

Sobolew, Wojtyszki, Radysy. Sprawdziliśmy, co się wydarzyło

Martyna Sokołowska, Sebastian Zakrzewski
Na tym "zarabia się ogromną kasę"

Na tym "zarabia się ogromną kasę"

Joanna Rubin-Sobolewska
pc

"Jesteśmy krajem, gdzie za znęcanie się nad zwierzętami dostaje się pieniądze"

pc
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Najważniejsze informacjePolicjaElon MuskRadosław SikorskiUSAMaltazwierzęta
