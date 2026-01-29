Akcja służb na Targówku, Musk atakuje Sikorskiego, przymusowe urlopy dla funkcjonariuszy

1. Akcja służb na Targówku
W środę rano na numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja, że w domu na terenie warszawskiego Targówka, przy ulicy Pszczyńskiej, są zwłoki dwóch osób.
Stołeczna policja opublikowała nagranie z interwencji. Widać na nim większość działań: wkroczenie na posesję, siłowe wejście do domu i zatrzymanie mężczyzny, który się tam zabarykadował. Potwierdzono, że w środku znajdowały się ciała dwóch osób - zginęły od ciosów ostrym narzędziem.
2. Musk atakuje Sikorskiego
We wtorek szef MSZ Radosław Sikorski skierował do Elona Muska pytanie na platformie X w sprawie wykorzystywania Starlinków przez Rosję. "Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić" - napisał Sikorski.
Odpowiedź Muska była błyskawiczna i ostra. Pod jednym z komentarzy broniących jego postawy zarzucił Sikorskiemu brak wiedzy w sprawie wykorzystywania Starlinków przez wojsko. "Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej" - napisał.
3. Przymusowe urlopy po interwencji wobec Prettiego
Po tragicznej śmierci Alexa Prettiego w Minnesocie, funkcjonariusze biorący udział w interwencji zostali skierowani na przymusowe urlopy - ustaliła stacja CNN w rozmowie z wysokim rangą urzędnikiem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Z Białego Domu padła zaś zapowiedź potencjalnych konsekwencji. Doradca Donalda Trumpa przyznał również, że służby "mogły nie przestrzegać regulacji".
4. Odnaleziono ciało Polki na Malcie
Odnaleziono ciało 13-letniej Polki, która wpadła do morza w trakcie pobytu na Malcie, o czym poinformował tamtejszy minister spraw wewnętrznych.
Dziewczyna została porwana przez wysoką falę w trakcie spaceru przy nabrzeżu w miejscowości Cirkewwa.
5. Wnioski po "Debacie TVN24+" o patoschroniskach
Rolą schronisk powinno być zapewnienie opieki i godnych warunków dla bezdomnych zwierząt oraz pomoc w znalezieniu im nowych domów. Jak pokazały przykłady w Sobolewie, Wojtyszkach i Radysach - mogą stać się miejscem okrucieństwa i cierpienia. W jaki sposób luki prawne utrudniają walkę z zaniedbaniami w podobnych placówkach? Jak wygląda proces kontroli schronisk i gdzie kończą się możliwości urzędników?
Na te pytania udzielali odpowiedzi eksperci "Debaty TVN24+" pod tytułem "Patoschroniska. Opieka bez kontroli".
