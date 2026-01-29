Akcja służb na Targówku, Musk atakuje Sikorskiego, przymusowe urlopy dla funkcjonariuszy

Wóz bojowy kontrterrorystów na warszawskim Targówku Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

1. Akcja służb na Targówku

W środę rano na numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja, że w domu na terenie warszawskiego Targówka, przy ulicy Pszczyńskiej, są zwłoki dwóch osób.

Stołeczna policja opublikowała nagranie z interwencji. Widać na nim większość działań: wkroczenie na posesję, siłowe wejście do domu i zatrzymanie mężczyzny, który się tam zabarykadował. Potwierdzono, że w środku znajdowały się ciała dwóch osób - zginęły od ciosów ostrym narzędziem.

Akcja służb na Targówku Źródło: TVN24

2. Musk atakuje Sikorskiego

We wtorek szef MSZ Radosław Sikorski skierował do Elona Muska pytanie na platformie X w sprawie wykorzystywania Starlinków przez Rosję. "Hej, wielki człowieku, dlaczego nie powstrzymasz Rosjan przed używaniem Starlinków do atakowania ukraińskich miast? Zarabianie pieniędzy na zbrodniach wojennych może zaszkodzić" - napisał Sikorski.

Odpowiedź Muska była błyskawiczna i ostra. Pod jednym z komentarzy broniących jego postawy zarzucił Sikorskiemu brak wiedzy w sprawie wykorzystywania Starlinków przez wojsko. "Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej komunikacji wojskowej" - napisał.

This drooling imbecile doesn’t even realize that Starlink is the backbone of Ukraine military communications — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2026 Rozwiń Źródło: X

3. Przymusowe urlopy po interwencji wobec Prettiego

Po tragicznej śmierci Alexa Prettiego w Minnesocie, funkcjonariusze biorący udział w interwencji zostali skierowani na przymusowe urlopy - ustaliła stacja CNN w rozmowie z wysokim rangą urzędnikiem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Z Białego Domu padła zaś zapowiedź potencjalnych konsekwencji. Doradca Donalda Trumpa przyznał również, że służby "mogły nie przestrzegać regulacji".

4. Odnaleziono ciało Polki na Malcie

Odnaleziono ciało 13-letniej Polki, która wpadła do morza w trakcie pobytu na Malcie, o czym poinformował tamtejszy minister spraw wewnętrznych.

Dziewczyna została porwana przez wysoką falę w trakcie spaceru przy nabrzeżu w miejscowości Cirkewwa.

5. Wnioski po "Debacie TVN24+" o patoschroniskach

Rolą schronisk powinno być zapewnienie opieki i godnych warunków dla bezdomnych zwierząt oraz pomoc w znalezieniu im nowych domów. Jak pokazały przykłady w Sobolewie, Wojtyszkach i Radysach - mogą stać się miejscem okrucieństwa i cierpienia. W jaki sposób luki prawne utrudniają walkę z zaniedbaniami w podobnych placówkach? Jak wygląda proces kontroli schronisk i gdzie kończą się możliwości urzędników?

Na te pytania udzielali odpowiedzi eksperci "Debaty TVN24+" pod tytułem "Patoschroniska. Opieka bez kontroli".

