Obniżki cen paliw, Polacy o krok od mundialu, ślubowanie sędziów TK

Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Sejm zajmie się ustawami, które mają obniżyć ceny paliw
Źródło: TVN24
Sejm pracuje nad rządowymi projektami ustaw dotyczących obniżenia cen paliw. Polska wygrała z Albanią 2:1 i wystąpi w finale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wybrani niedawno sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożą ślubowanie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 27 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Możliwe obniżki cen paliw

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu o przyjęciu projektu ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. Tusk określił przygotowany zestaw działań jako pakiet "CPN - ceny paliwa niżej". Zakłada on obniżenie stawki VAT, akcyzy, wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej na paliwa i obniżenie cen paliwa o około 1,20 zł na litrze przed świętami.

W piątek przepisami zajmie się Sejm. Jeszcze tego samego dnia odbędzie się głosowanie, a następnie uchwalonymi przez Sejm ustawami ma zająć się Senat. Jeśli Senat nie wprowadzi do ustaw poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Ten ma "pilnie oczekiwać na ustawę".

2. Polacy o krok od mundialu

Polska wygrała w Warszawie z Albanią 2:1 i wystąpi w finale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata. We wtorek rywalem biało-czerwonych w Sztokholmie będzie Szwecja, która pokonała w Walencji Ukrainę 3:1.

To będzie drugi finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku biało-czerwoni zwyciężyli w Chorzowie 2:0. Triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

3. Sędziowie TK złożą ślubowanie

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożą ślubowanie – zapowiedział premier Donald Tusk. - Jeśli prezydent nie będzie chciał być przy tym obecny, to ja na to nic nie poradzę. Będą sędziami tak czy inaczej - dodał.

Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało wybranych przez Sejm 13 marca. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie odebrał od nich ślubowania. Pałac Prezydencki i politycy PiS mówią o swoich zastrzeżeniach wobec procedury wyboru sędziów przez Sejm.

4. Parlament Europejski za odebraniem Braunowi immunitetu

Parlament Europejski zagłosował za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o sprawy zniszczenia flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz negowania Holokaustu. Nie wszyscy europosłowie byli za odebraniem immunitetu Braunowi. - Byli tacy europosłowie, którzy uznali, że immunitet należy zachować, przynajmniej w jednej z tych spraw. To europosłowie także z Polski, z Prawa i Sprawiedliwości - relacjonował reporter TVN24 Maciej Sokołowski.

5. TISZA zwiększa przewagę nad Fideszem

Z najnowszego sondażu pracowni Median na zlecenie tygodnika "HVG" wynika, że opozycyjna partia TISZA wśród ogółu węgierskich wyborców cieszy się obecnie 42-procentowym poparciem, a 31 procent poparcia ma Fidesz.

"Sondaż pokazuje spadek popularności Fideszu, podczas gdy TISZA zyskuje zwolenników, pomimo licznych działań ogłoszonych przez rząd, mających zadowolić wyborców po trzech latach stagnacji gospodarczej" - zauważyła agencja Reutera.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ceny paliw, Sejm, Piłkarska reprezentacja Polski, Trybunał Konstytucyjny, Grzegorz Braun, Węgry
