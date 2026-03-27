Obniżki cen paliw, Polacy o krok od mundialu, ślubowanie sędziów TK

Sejm zajmie się ustawami, które mają obniżyć ceny paliw Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Możliwe obniżki cen paliw

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu o przyjęciu projektu ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. Tusk określił przygotowany zestaw działań jako pakiet "CPN - ceny paliwa niżej". Zakłada on obniżenie stawki VAT, akcyzy, wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej na paliwa i obniżenie cen paliwa o około 1,20 zł na litrze przed świętami.

W piątek przepisami zajmie się Sejm. Jeszcze tego samego dnia odbędzie się głosowanie, a następnie uchwalonymi przez Sejm ustawami ma zająć się Senat. Jeśli Senat nie wprowadzi do ustaw poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Ten ma "pilnie oczekiwać na ustawę".

2. Polacy o krok od mundialu

Polska wygrała w Warszawie z Albanią 2:1 i wystąpi w finale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata. We wtorek rywalem biało-czerwonych w Sztokholmie będzie Szwecja, która pokonała w Walencji Ukrainę 3:1.

To będzie drugi finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku biało-czerwoni zwyciężyli w Chorzowie 2:0. Triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

3. Sędziowie TK złożą ślubowanie

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożą ślubowanie – zapowiedział premier Donald Tusk. - Jeśli prezydent nie będzie chciał być przy tym obecny, to ja na to nic nie poradzę. Będą sędziami tak czy inaczej - dodał.

Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało wybranych przez Sejm 13 marca. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie odebrał od nich ślubowania. Pałac Prezydencki i politycy PiS mówią o swoich zastrzeżeniach wobec procedury wyboru sędziów przez Sejm.

4. Parlament Europejski za odebraniem Braunowi immunitetu

Parlament Europejski zagłosował za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o sprawy zniszczenia flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz negowania Holokaustu. Nie wszyscy europosłowie byli za odebraniem immunitetu Braunowi. - Byli tacy europosłowie, którzy uznali, że immunitet należy zachować, przynajmniej w jednej z tych spraw. To europosłowie także z Polski, z Prawa i Sprawiedliwości - relacjonował reporter TVN24 Maciej Sokołowski.

5. TISZA zwiększa przewagę nad Fideszem

Z najnowszego sondażu pracowni Median na zlecenie tygodnika "HVG" wynika, że opozycyjna partia TISZA wśród ogółu węgierskich wyborców cieszy się obecnie 42-procentowym poparciem, a 31 procent poparcia ma Fidesz.

"Sondaż pokazuje spadek popularności Fideszu, podczas gdy TISZA zyskuje zwolenników, pomimo licznych działań ogłoszonych przez rząd, mających zadowolić wyborców po trzech latach stagnacji gospodarczej" - zauważyła agencja Reutera.

OGLĄDAJ: TVN24 HD