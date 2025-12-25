Tragiczny wypadek, zatrzymany ambasador, wybuch w meczecie

Tragiczny wypadek pod Brzegiem, zginęło sześć osób Źródło: TVN24

1. Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie

Sześć osób zginęło w wypadku drogowym, do którego doszło w środę około godziny 6.30 na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w pobliżu Brzegu na Opolszczyźnie.

Po zderzeniu jeden z samochód się zapalił. Tożsamość pięciu ofiar, które spłonęły w pojeździe, będzie znana po badaniach DNA. Policja ustaliła, że kierowca drugiego auta, który również zginął, to 59-latek z Brzegu.

W wypadku zginęło sześć osób Źródło: Policja Brzeg

2. Ambasador Polski zatrzymany przez CBA

Ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski (zgodził się na publikację nazwiska) został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Akcja służb ma być związana z aferą Collegium Humanum.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zwolnieniu ambasadora z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Do sprawy odniósł się później sam ambasador.

3. Prokuratura odmawia I prezes Sądu Najwyższego

Prokuratura odmówiła przyjęcia zażalenia I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Prokuratorzy uznali, że jest ona "osobą nieuprawnioną".

Śledztwo dotyczyło procedury przerwania ciąży, przeprowadzonej przez lekarkę Gizelę Jagielską. Prokuratura nie dopatrzyła się w działaniu ginekolożki przestępstwa.

4. "Bezprecedensowa" decyzja Trumpa

Agencja AP informowała w niedzielę, że Departament Stanu odwołuje prawie 30 dyplomatów z ambasadorskich i innych wysokich stanowisk w ambasadach na kilku kontynentach. Dąży tym samym do przekształcenia amerykańskiej dyplomacji za granicą w personel w pełni popierający priorytety Trumpa w ramach strategii "Ameryka przede wszystkim" ("America First").

W reakcji na te działania, dziesięciu przedstawicieli demokratów w komisji spraw zagranicznych w liście do prezydenta USA uznało to za "bezprecedensowy" krok. Zauważyli też, że obecnie nie ma planów, by odwołanych dyplomatów zastąpić wykwalifikowanymi kandydatami.

5. Eksplozja w meczecie

Podczas modlitwy w meczecie w Maiduguri, stolicy nigeryjskiego stanu Borno, doszło do wybuchu - poinformował Reuters, powołując się na świadka zdarzenia. Agencja AFP podała, że w wyniku eksplozji co najmniej siedem osób zginęło, a wiele odniosło obrażenia.

Według nigeryjskiego dziennika "Daily Post" atak na meczet wywołał strach zwłaszcza wśród chrześcijan w mieście, przygotowujących się do obchodów Bożego Narodzenia, a obawiających się prowokacji i eskalacji przemocy.

