Tragiczny wypadek, zatrzymany ambasador, wybuch w meczecie

1. Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie
Sześć osób zginęło w wypadku drogowym, do którego doszło w środę około godziny 6.30 na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w pobliżu Brzegu na Opolszczyźnie.
Po zderzeniu jeden z samochód się zapalił. Tożsamość pięciu ofiar, które spłonęły w pojeździe, będzie znana po badaniach DNA. Policja ustaliła, że kierowca drugiego auta, który również zginął, to 59-latek z Brzegu.
2. Ambasador Polski zatrzymany przez CBA
Ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski (zgodził się na publikację nazwiska) został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Akcja służb ma być związana z aferą Collegium Humanum.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zwolnieniu ambasadora z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Do sprawy odniósł się później sam ambasador.
3. Prokuratura odmawia I prezes Sądu Najwyższego
Prokuratura odmówiła przyjęcia zażalenia I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Prokuratorzy uznali, że jest ona "osobą nieuprawnioną".
Śledztwo dotyczyło procedury przerwania ciąży, przeprowadzonej przez lekarkę Gizelę Jagielską. Prokuratura nie dopatrzyła się w działaniu ginekolożki przestępstwa.
4. "Bezprecedensowa" decyzja Trumpa
Agencja AP informowała w niedzielę, że Departament Stanu odwołuje prawie 30 dyplomatów z ambasadorskich i innych wysokich stanowisk w ambasadach na kilku kontynentach. Dąży tym samym do przekształcenia amerykańskiej dyplomacji za granicą w personel w pełni popierający priorytety Trumpa w ramach strategii "Ameryka przede wszystkim" ("America First").
W reakcji na te działania, dziesięciu przedstawicieli demokratów w komisji spraw zagranicznych w liście do prezydenta USA uznało to za "bezprecedensowy" krok. Zauważyli też, że obecnie nie ma planów, by odwołanych dyplomatów zastąpić wykwalifikowanymi kandydatami.
5. Eksplozja w meczecie
Podczas modlitwy w meczecie w Maiduguri, stolicy nigeryjskiego stanu Borno, doszło do wybuchu - poinformował Reuters, powołując się na świadka zdarzenia. Agencja AFP podała, że w wyniku eksplozji co najmniej siedem osób zginęło, a wiele odniosło obrażenia.
Według nigeryjskiego dziennika "Daily Post" atak na meczet wywołał strach zwłaszcza wśród chrześcijan w mieście, przygotowujących się do obchodów Bożego Narodzenia, a obawiających się prowokacji i eskalacji przemocy.
Autorka/Autor: asty/kg
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Policja Brzeg