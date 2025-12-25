Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
warto wiedzieć

Tragiczny wypadek, zatrzymany ambasador, wybuch w meczecie

W wypadku zginęło sześć osób
Tragiczny wypadek pod Brzegiem, zginęło sześć osób
Źródło: TVN24
Sześć osób zginęło w wypadku drogowym, do którego doszło w pobliżu Brzegu (woj. opolskie). Ambasador Polski we Francji został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Podczas modlitwy w meczecie w Maiduguri, stolicy nigeryjskiego stanu Borno, doszło do wybuchu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 25 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie

Sześć osób zginęło w wypadku drogowym, do którego doszło w środę około godziny 6.30 na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w pobliżu Brzegu na Opolszczyźnie.

Po zderzeniu jeden z samochód się zapalił. Tożsamość pięciu ofiar, które spłonęły w pojeździe, będzie znana po badaniach DNA. Policja ustaliła, że kierowca drugiego auta, który również zginął, to 59-latek z Brzegu.

W wypadku zginęło sześć osób
W wypadku zginęło sześć osób
Źródło: Policja Brzeg

2. Ambasador Polski zatrzymany przez CBA

Ambasador Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski (zgodził się na publikację nazwiska) został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Akcja służb ma być związana z aferą Collegium Humanum.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zwolnieniu ambasadora z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór. Do sprawy odniósł się później sam ambasador.

Ambasador Polski zatrzymany przez CBA. "Deklaruję pełną współpracę z prokuraturą"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ambasador Polski zatrzymany przez CBA. "Deklaruję pełną współpracę z prokuraturą"

3. Prokuratura odmawia I prezes Sądu Najwyższego

Prokuratura odmówiła przyjęcia zażalenia I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Prokuratorzy uznali, że jest ona "osobą nieuprawnioną".

Śledztwo dotyczyło procedury przerwania ciąży, przeprowadzonej przez lekarkę Gizelę Jagielską. Prokuratura nie dopatrzyła się w działaniu ginekolożki przestępstwa.

Prokuratura odmówiła Manowskiej. "Osoba nieuprawniona"
Dowiedz się więcej:

Prokuratura odmówiła Manowskiej. "Osoba nieuprawniona"

Wrocław

4. "Bezprecedensowa" decyzja Trumpa

Agencja AP informowała w niedzielę, że Departament Stanu odwołuje prawie 30 dyplomatów z ambasadorskich i innych wysokich stanowisk w ambasadach na kilku kontynentach. Dąży tym samym do przekształcenia amerykańskiej dyplomacji za granicą w personel w pełni popierający priorytety Trumpa w ramach strategii "Ameryka przede wszystkim" ("America First").

W reakcji na te działania, dziesięciu przedstawicieli demokratów w komisji spraw zagranicznych w liście do prezydenta USA uznało to za "bezprecedensowy" krok. Zauważyli też, że obecnie nie ma planów, by odwołanych dyplomatów zastąpić wykwalifikowanymi kandydatami.

"Bezprecedensowa" decyzja Trumpa. "Wzywamy do jej natychmiastowego cofnięcia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Bezprecedensowa" decyzja Trumpa. "Wzywamy do jej natychmiastowego cofnięcia"

Świat

5. Eksplozja w meczecie

Podczas modlitwy w meczecie w Maiduguri, stolicy nigeryjskiego stanu Borno, doszło do wybuchu - poinformował Reuters, powołując się na świadka zdarzenia. Agencja AFP podała, że w wyniku eksplozji co najmniej siedem osób zginęło, a wiele odniosło obrażenia.

Według nigeryjskiego dziennika "Daily Post" atak na meczet wywołał strach zwłaszcza wśród chrześcijan w mieście, przygotowujących się do obchodów Bożego Narodzenia, a obawiających się prowokacji i eskalacji przemocy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Policja Brzeg

Udostępnij:
TAGI:
BrzegCBAMałgorzata ManowskaProkuraturaDonald TrumpNigeriaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
METEO
imageTitle
Zidane oglądał na żywo debiut syna w Pucharze Narodów Afryki
EUROSPORT
Papież Leon XIV
Tłumy na placu Świętego Piotra. Pierwszy taki wigilijny wieczór Leona XIV
Świat
Irańska Gwardia Rewolucyjna
Gwardia Rewolucyjna przejęła kolejny tankowiec
Świat
Powodzie w Kalifornii
Woda wdzierała się do domów. Ogłoszono stan wyjątkowy
METEO
Nasry Asfura
Faworyt Trumpa i "papi do usług". Wygrał o włos
Świat
54 min
pc
Trump, Xi i ten trzeci. Co nas czeka w światowej polityce w 2026?
Podcast o zagranicy
Irańskie okręty stale patrolują cieśninę Ormuz
Dwie irańskie flotylle płyną w stronę RPA. Celem jednej z nich może być Wenezuela
Świat
imageTitle
Świąteczne życzenia od polskich skoczków. "Szczerze, od serca"
EUROSPORT
Kim Dzong Un z córką
Kim Dzong Un na inspekcji ze swoją potencjalną następczynią
Świat
bol brzucha shutterstock_2646750595
Kiedy to tylko przejedzenie, a kiedy groźny sygnał od organizmu? Lekarz tłumaczy
Anna Bielecka
Thierry Breton
Były komisarz objęty zakazem. "Wróciło polowanie na czarownice?"
Świat
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Pogodne niebo, ale szczypnie mróz
METEO
Izraelska operacja na Zachodnim Brzegu
Potępiają decyzję Izraela. "Takie działania grożą zwiększeniem niestabilności"
Świat
Policja w Nigerii
Eksplozja w meczecie. Kilka osób nie żyje, jest wielu rannych
Świat
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Sanie nad oceanem
METEO
shutterstock_2217746671
W rybach z importu mogą znajdować się "wieczne chemikalia"
METEO
Małgorzata Chmielewska, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Barbara Labuda
Jak pomagać tym, których kochamy? Siostra Chmielewska: czasem trzeba powiedzieć stop
Polska
Donald Trump
"Bezprecedensowa" decyzja Trumpa. "Wzywamy do jej natychmiastowego cofnięcia"
Świat
AdobeStock_554203457_Preview
W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni
METEO
Portret Stanisława Staszewskiego. Lata 60. Ze zbiorów rodziny Staszewskich
Paryskie taśmy "Taty Kazika". Nagranie wyjątkowego spotkania
Piotr Bakalarski
25 min
pc
Fuszerka roku? Mamy mocnego kandydata
Ranking Mazura
Australia. Strzelanina na znanej plaży w Sydney
Opublikował post, policja zareagowała. Znaleziono broń i amunicję
Świat
Choinka na placu Żłóbka w Betlejem
Po dwóch latach do Betlejem wróciły uroczystości bożonarodzeniowe
Świat
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
METEO
Odnowiona rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem znów stoi wśród Szarych Domów
WARSZAWA
Izraelskie wojsko po wycofaniu na zawarte w porozumieniu pokojowym linie
Ranny żołnierz. "Izrael zareaguje odpowiednio"
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
METEO
Woda
Wigilia bez wody. Awarie w dwóch dzielnicach
WARSZAWA
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica