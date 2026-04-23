"Przyjaźń" wznawia działanie, śledztwo w sprawie TK, nowe problemy Zondacrypto
1. Wznowiony tranzyt rurociągiem "Przyjaźń"
Tranzyt ropy do Europy przez ukraiński odcinek rurociągu "Przyjaźń" został wznowiony - poinformowała agencja Reutera.
Po przywróceniu dostaw państwa Unii Europejskiej wyraziły wstępną zgodę na udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że to "właściwy sygnał".
2. Śledztwo w sprawie sędziów TK
Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w marcu przez Sejm.
W ramach śledztwa będzie badana między innymi kwestia ułatwienia prezydentowi "niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - przekazała rzeczniczka prokuratura generalnego prokurator Anna Adamiak.
3. Nowe problemy Zondacrypto
Wyciek danych osobowych, groźby pod adresem prawniczki i rezygnacje ze strachu przed klientami - to nowe fakty w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, do których dotarł dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja. Choć prezes Przemysław Kral nakazał likwidację firmy i zwrot sprzętu, w spółce brakuje osób, które mogłyby to zrobić.
Okazuje się również, że łyżwiarka szybka Kaja Ziomek-Nogal nie otrzymała obiecanych tokenów od Zondacrypto, sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4. Prezydent i rząd na szkoleniu
Wszystko wskazuje na to, że prezydent, jak i rząd wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego - ujawnili w "Podcaście politycznym" Konrad Piasecki i Radomir Wit.
Najważniejsze osoby w państwie miały zostać przewiezione do "bardzo tajemniczego miejsca" w okolicach Warszawy.
5. Pożar hali z makulaturą
W Gdyni, w hali, gdzie składowana była makulatura, wybuchł pożar, który strawił pięć samochodów i pochłonął 5000 metrów kwadratowych powierzchni.
- Ze względów bezpieczeństwa funkcjonariusze wprowadzili objazdy w okolicy ulicy Północnej. Kierowcy powinni dostosować się do poleceń policjantów - informował Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
