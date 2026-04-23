"Przyjaźń" wznawia działanie, śledztwo w sprawie TK, nowe problemy Zondacrypto

Rurociąg "Przyjaźń"
Stan wyjątkowy na Słowacji. Konflikt dyplomatyczny z Kijowem wisi na włosku
Źródło: TVN
Ukraina wznowiła tranzyt ropy do Europy przez rurociąg "Przyjaźń". Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Łyżwiarka szybka Kaja Ziomek-Nogal nie otrzymała obiecanych tokenów od Zondacrypto. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 23 kwietnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Wznowiony tranzyt rurociągiem "Przyjaźń"

Tranzyt ropy do Europy przez ukraiński odcinek rurociągu "Przyjaźń" został wznowiony - poinformowała agencja Reutera.

Po przywróceniu dostaw państwa Unii Europejskiej wyraziły wstępną zgodę na udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że to "właściwy sygnał".

Rurociąg "Przyjaźń"
Rurociąg "Przyjaźń"
2. Śledztwo w sprawie sędziów TK

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w marcu przez Sejm.

W ramach śledztwa będzie badana między innymi kwestia ułatwienia prezydentowi "niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - przekazała rzeczniczka prokuratura generalnego prokurator Anna Adamiak.

3. Nowe problemy Zondacrypto

Wyciek danych osobowych, groźby pod adresem prawniczki i rezygnacje ze strachu przed klientami - to nowe fakty w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, do których dotarł dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja. Choć prezes Przemysław Kral nakazał likwidację firmy i zwrot sprzętu, w spółce brakuje osób, które mogłyby to zrobić.

Okazuje się również, że łyżwiarka szybka Kaja Ziomek-Nogal nie otrzymała obiecanych tokenów od Zondacrypto, sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

4. Prezydent i rząd na szkoleniu

Wszystko wskazuje na to, że prezydent, jak i rząd wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego - ujawnili w "Podcaście politycznym" Konrad Piasecki i Radomir Wit.

Najważniejsze osoby w państwie miały zostać przewiezione do "bardzo tajemniczego miejsca" w okolicach Warszawy.

Zespół autorów
Konrad PiaseckiRadomir WitKuba Koprzywa

5. Pożar hali z makulaturą

W Gdyni, w hali, gdzie składowana była makulatura, wybuchł pożar, który strawił pięć samochodów i pochłonął 5000 metrów kwadratowych powierzchni.

- Ze względów bezpieczeństwa funkcjonariusze wprowadzili objazdy w okolicy ulicy Północnej. Kierowcy powinni dostosować się do poleceń policjantów - informował Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

pc

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: Aliaksandr Kushner / Shutterstock.com

UkrainaTrybunał KonstytucyjnykryptowalutypożarNajważniejsze informacje
