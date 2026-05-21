Peter Magyar w Polsce, nowe ustalenia w sprawie Zbigniewa Ziobry, burza wokół izraelskiego ministra

|
Peter Magyar i Donald Tusk
Magyar w Gdańsku: to ogromny przywilej i prawdziwa przyjemność, że mogę tu z wami być
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP/EPA
Węgierski premier Peter Magyar spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem i byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował o nowych ustaleniach w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA. Nie milknie burza po nagraniu izraelskiego ministra. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 21 maja.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Peter Magyar spotkał się z Donaldem Tuskiem i Lechem Wałęsą

Węgierski premier Peter Magyar podczas wizyty w Warszawie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. - To nie jest przypadek, że pierwszą oficjalną wizytę złożyłem w Polsce - mówił na wspólnej konferencji.

Potem pojechał do Gdańska, w którym wraz z Tuskiem spotkał się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. - To ogromny przywilej i prawdziwa przyjemność, że mogę tu być - mówił Magyar.

Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP/EPA

2. Nowe ustalenia w sprawie Zbigniewa Ziobry

Były minister sprawiedliwości i poseł PiS Zbigniew Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów, wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

W sprawie ucieczki byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych zeznania w prokuraturze złożył szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz.

3. Burza po nagraniu izraelskiego ministra

Członkowie izraelskiego rządu, w tym premier Benjamin Netanjahu zareagowali na nagranie, które w mediach społecznościowych udostępnił skrajnie prawicowy minister Itamar Ben-Gwir. Widać na nim, jak wyśmiewa i prowokuje zatrzymanych przez służby Izraela aktywistów, którzy chcieli dostarczyć pomoc do Strefy Gazy.

Zachowanie izraelskiego polityka potępili przedstawiciele kilku państw, w tym szef MSZ Radosław Sikorski.

"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Świat

4. Rozmowy w Białym Domu

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk po spotkaniu w Białym Domu powiedział, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce.

Zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni sprawa amerykańskiej obecności w Europie będzie konsultowana ze stroną polską. O efektach wizyty w USA poinformowało też Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Rozmowy w Białym Domu. Tomczyk o "najważniejszym wniosku"
Świat

5. Zrobi się ciepło

Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, który związany jest z wyżem Zeno znad Niemiec i Francji. W ten rejon wyżowy wbije się od zachodu płytka zatoka niżowa z frontem okluzji, czyli połączeniem ciepłego i zimnego frontu, który w nocy znajdzie się nad zachodnią Polską - wyjaśnia Arleta Unton-Pyziołek.

W kolejnych dniach Polska dostanie się pod zdecydowany wpływ wyżu, a chmury i niewielki deszcz zostaną zepchnięte nad południowe regiony. Jednocześnie znad południowo-zachodniej Europy zacznie płynąć w kierunku Polski cieplejsza masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego, która stopniowo podniesie temperaturę.

Źródło: PAP, TVN24


