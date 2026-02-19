Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
warto wiedzieć

Rozłam w Polsce 2050, ENA za Romanowskim, stan wyjątkowy na Słowacji

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o rozłamowcach
Źródło: TVN24
Grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i chce założyć nowy klub. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania (ENA) za posłem PiS Marcinem Romanowskim. Władze Słowacji ogłosiły stan wyjątkowy w związku ze wstrzymaniem przesyłu ropy przez rurociąg "Przyjaźń". Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 19 lutego.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Rozłam w Polsce 2050

Grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i chce założyć nowy klub - Centrum. Jest wśród nich Paulina Hennig-Kloska, która pod koniec stycznia przegrała II turę wyborów na przewodniczącą partii.

Na konferencji prasowej szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, mówiąc o rozłamowcach, oceniła, że nie pogodzili się z wynikiem wyborów, "nie zdali egzaminu" z demokracji i "zdezerterowali". - To jest smutne, to jest rozczarowujące, ale Polska 2050 była, jest i będzie. Tu jest Polska 2050 - powiedziała polityczka, stojąc pośród członków partii.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Źródło: PAP/Leszek Szymański

2. ENA za Romanowskim

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania (ENA) za posłem PiS i byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

ENA dla Romanowskiego. Jest decyzja sądu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

ENA dla Romanowskiego. Jest decyzja sądu

3. Stan wyjątkowy na Słowacji

Stan wyjątkowy i 250 tysięcy ton ropy z zapasów strategicznych mają pomóc należącej do węgierskiego koncernu MOL rafinerii Slovnaft przetrwać do czasu, aż zapewni sobie surowiec inną trasą niż przez rurociąg "Przyjaźń".

Premier Robert Fico o wstrzymanie przesyłu ropy bezpośrednio oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale pod koniec stycznia ropociąg został uszkodzony w czasie rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną w rejonie miejscowości Brody, na zachodzie Ukrainy.

Słowacja ogłasza stan wyjątkowy. Fico oskarża Zełenskiego
Dowiedz się więcej:

Słowacja ogłasza stan wyjątkowy. Fico oskarża Zełenskiego

BIZNES

4. Polska odpowiada bojkotem

Rosjanie i Białorusini na igrzyskach paralimpijskich Mediolan - Cortina 2026 będą mogli startować pod flagami swoich krajów. Ta kontrowersyjna decyzja światowych władz nie mogła pozostać bez reakcji.

Już kilka godzin po jej ogłoszeniu do sprawy ustosunkowało się Ministerstwo Sportu i Turystyki - zapowiedziało, że jego przedstawiciele nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk.

5. Rosjanie wściekli po olimpijskim sukcesie

Na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan - Cortina wystartowało aż 38 sportowców urodzonych w Rosji, którzy zmienili obywatelstwo i reprezentują inne kraje. Jednym z nich jest Władimir Semirunnij, który zdobył srebrny medal dla Polski w biegu na 10 kilometrów.

Sukcesy Rosjan w nowych barwach irytują rosyjskie władze. "Bild" przytacza ostre słowa ministra sportu i szefa tamtejszego komitetu olimpijskiego Michaiła Diegtiariowa. - Zmiana obywatelstwa to czysta zdrada. To moja opinia i jest ona słuszna - stwierdził. Minister sportu chce zakazać sportowcom reprezentującym inne kraje wjazdu do Rosji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP, TVN24, Eurosport

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
Tagi:
Polska 2050Marcin RomanowskiSłowacjaWojna w UkrainieZimowe igrzyska olimpijskieNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Robert Janczewski
Siedem lat niesłusznego aresztu i "odzieranie z godności". Rekordowy wniosek o miliony
Łukasz Frątczak
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Biały Dom odpowiada Zełenskiemu. "Niesprawiedliwe dla amerykańskich podatników"
Świat
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78)
"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę
Świat
Zima śnieg
Tutaj w czwartek sypnie śniegiem
METEO
imageTitle
Amerykanie wyszarpali półfinał. Przesądził "złoty gol"
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjni Norwegowie. Inter w tarapatach przed rewanżem
EUROSPORT
imageTitle
Semirunnij i spółka. Plan czwartkowych startów Polaków na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja była o krok. Obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter
EUROSPORT
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
"Stanowczo się nie zgadzam". Zuckerberg odpowiada na zarzuty
BIZNES
Śnieg, opady marznące, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Szklanka na drogach i mróz. Tu należy zachować ostrożność
METEO
Jan Niedziałek
Dziennikarz TVN24 BiS z prestiżowym wyróżnieniem
BIZNES
Ratownicy szukają zaginionych narciarzy porwanych przez lawinę w Kalifornii
Nie żyje ośmiu narciarzy porwanych przez lawinę
METEO
imageTitle
Rosjanie i Białorusini wrócili do łask. Polska odpowiada bojkotem
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: to test dla prezydenta, czy wykona najgłupsze polecenie
Kropka nad i
imago1072817086ff
Walczył dzielnie, ale nie dał rady. Uciekła ostatnia męska szansa na medal
EUROSPORT
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie
BIZNES
imageTitle
Pięć goli w jednej połowie! Koszmar polskiego bramkarza w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Kasprowy Wierch - zdjęcie poglądowe
Wjechał kolejką i zaginął. Poszukiwania 30-latka w Tatrach
METEO
shutterstock_2324952347
"Apokalipsa" w branży IT? "Dla amatora to jazda bez hamulców"
Łukasz Figielski
Mirosław Suchoń
Były poseł Polski 2050 do Hołowni: jeśli już musi kogoś obrażać...
Polska
imageTitle
Kanadyjczycy byli pod ścianą. Zadecydowała dogrywka
EUROSPORT
Kładka we francuskiej miejscowości Tartas dotkniętej przez powódź
Rekordowych 35 dni. Najgorsze jeszcze przed nimi
METEO
imageTitle
Wąsek skoków po medal jeszcze nie widział. "Nie było czasu"
EUROSPORT
imageTitle
Była awantura. Jest bardzo bolesna kara dla Radomiaka
EUROSPORT
Karambol na moście Grota-Roweckiego
Kilka aut zderzyło się na moście
WARSZAWA
imageTitle
Marzył o nim od startu igrzysk. Pieroguszka w rękach Snoop Dogga
EUROSPORT
"Rząd wystawił bazę paliw w Żaganiu na OLX". Bocheński się śmieje, my też
"Rząd wystawił bazę paliw w Żaganiu na OLX". Bocheński się śmieje, my też
Gabriela Sieczkowska
F-22 Raptor
"Bezprecedensowa koncentracja" sił USA. Mają zmierzać na Bliski Wschód
Świat
shutterstock_2713442877
Przed nami mroźna noc
METEO
imageTitle
Skradł show na igrzyskach. Potem ugryzł organizatora zawodów
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica