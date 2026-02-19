Rozłam w Polsce 2050, ENA za Romanowskim, stan wyjątkowy na Słowacji

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o rozłamowcach Źródło: TVN24

1. Rozłam w Polsce 2050

Grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i chce założyć nowy klub - Centrum. Jest wśród nich Paulina Hennig-Kloska, która pod koniec stycznia przegrała II turę wyborów na przewodniczącą partii.

Na konferencji prasowej szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, mówiąc o rozłamowcach, oceniła, że nie pogodzili się z wynikiem wyborów, "nie zdali egzaminu" z demokracji i "zdezerterowali". - To jest smutne, to jest rozczarowujące, ale Polska 2050 była, jest i będzie. Tu jest Polska 2050 - powiedziała polityczka, stojąc pośród członków partii.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło: PAP/Leszek Szymański

2. ENA za Romanowskim

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania (ENA) za posłem PiS i byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: ENA dla Romanowskiego. Jest decyzja sądu

3. Stan wyjątkowy na Słowacji

Stan wyjątkowy i 250 tysięcy ton ropy z zapasów strategicznych mają pomóc należącej do węgierskiego koncernu MOL rafinerii Slovnaft przetrwać do czasu, aż zapewni sobie surowiec inną trasą niż przez rurociąg "Przyjaźń".

Premier Robert Fico o wstrzymanie przesyłu ropy bezpośrednio oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale pod koniec stycznia ropociąg został uszkodzony w czasie rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną w rejonie miejscowości Brody, na zachodzie Ukrainy.

4. Polska odpowiada bojkotem

Rosjanie i Białorusini na igrzyskach paralimpijskich Mediolan - Cortina 2026 będą mogli startować pod flagami swoich krajów. Ta kontrowersyjna decyzja światowych władz nie mogła pozostać bez reakcji.

Już kilka godzin po jej ogłoszeniu do sprawy ustosunkowało się Ministerstwo Sportu i Turystyki - zapowiedziało, że jego przedstawiciele nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia igrzysk.

5. Rosjanie wściekli po olimpijskim sukcesie

Na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan - Cortina wystartowało aż 38 sportowców urodzonych w Rosji, którzy zmienili obywatelstwo i reprezentują inne kraje. Jednym z nich jest Władimir Semirunnij, który zdobył srebrny medal dla Polski w biegu na 10 kilometrów.

Sukcesy Rosjan w nowych barwach irytują rosyjskie władze. "Bild" przytacza ostre słowa ministra sportu i szefa tamtejszego komitetu olimpijskiego Michaiła Diegtiariowa. - Zmiana obywatelstwa to czysta zdrada. To moja opinia i jest ona słuszna - stwierdził. Minister sportu chce zakazać sportowcom reprezentującym inne kraje wjazdu do Rosji.

Opracował Adam Styczek /lulu