Decyzja w sprawie Cenckiewicza, nominacje oficerskie, stowarzyszenie Morawieckiego

Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
Sąd podjął decyzję w sprawie Cenckiewicza. Jest reakcja Dobrzyńskiego
Źródło: TVN24
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 96 nominacji oficerskich. Mimo ultimatum, które miał postawić Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki powołał wraz z grupą posłów PiS stowarzyszenie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 16 kwietnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Decyzja sądu w sprawie Cenckiewicza

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne kancelarii premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w których uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.

- Nie oznacza to jednak, że Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych (...). Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

W związku z tym - jak wyjaśnił Dobrzyński - w okresie od wydania wyroków NSA do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Cenckiewicz "nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa".

Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

2. Prezydent podpisał nominacje oficerskie

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 96 nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i nadał odznaczenia państwowe.

"Wyrażam nadzieję, że nominacje oficerskie nigdy już nie będą elementem politycznych gier" - skomentował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Podkreślił, że funkcjonariusze "od listopada czekali na decyzję prezydenta".

Prezydent podpisał nominacje oficerskie. "Lepiej późno niż wcale"
Prezydent podpisał nominacje oficerskie. "Lepiej późno niż wcale"

3. Wyrok w sprawie uznania małżeństwa dwóch mężczyzn

Krzysztof i Jakub są małżeństwem w Niemczech i będą też w Polsce. Sąd w Gorzowie nakazał przetłumaczenie niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn i wprowadzenie go do rejestru stanu cywilnego w Polsce.

WSA w Gorzowie powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i uchylił odmowne decyzje Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach i wojewody lubuskiego w sprawie transkrypcji niemieckiego aktu zawarcia małżeństwa.

4. Scena balkonowa w Budapeszcie

Peter Magyar, lider partii Tisza, która zwyciężyła w ostatnich wyborach parlamentarnych na Węgrzech, spotkał się z prezydentem kraju, Tamasem Sulyokiem, aby omówić z nim między innymi proces przekazania władzy w kraju. Polityk opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie z tego spotkania.

Widać na nim, jak obaj stoją na balkonie pałacu Sandora w Budapeszcie - siedziby prezydenta Węgier. W pewnym momencie Magyar wskazuje jednak na balkon sąsiedniego budynku - dawnego klasztoru Karmelitów, gdzie urzęduje szef węgierskiego rządu. - Czy to pan premier, który właśnie czyta? - pyta, zwracając się w kierunku sąsiedniego tarasu. "Życie jest największym reżyserem" - komentował przyszły szef rządu.

Nieoczekiwane spotkanie w Budapeszcie. "Absolutne kino"
Nieoczekiwane spotkanie w Budapeszcie. "Absolutne kino"

5. Ultimatum Kaczyńskiego nie pomogło

Jarosław Kaczyński ogłosił grupie bliskich współpracowników, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego".

Prezes PiS ogłosił ultimatum w wąskim gronie pod nieobecność między innymi Morawieckiego - wynika z ustaleń naszego dziennikarza. Wieczorem Wirtualna Polska podała, że były premier stowarzyszenie mimo wszystko powołał, co potwierdzili w sieci niektórzy politycy PiS.

Źródło: PAP, TVN24

