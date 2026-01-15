Napięcie w sprawie Iranu, Zełenski zapowiada stan wyjątkowy, spotkanie w sprawie Grenlandii

Iran. Rośnie liczba ofiar protestów Źródło: TVN24

1. Odroczona egzekucja

Egzekucja irańskiego demonstranta Erfana Soltaniego nie odbyła się w środę - poinformowała rodzina mężczyzny i norweska organizacja praw człowieka Hengaw.

Głos zabrał prezydent USA Donald Trump, który powiedział, że został poinformowany o zaprzestaniu zabijania demonstrantów oraz odwołaniu planowanych egzekucji aresztowanych osób. Informację - jak twierdzi - otrzymał od "bardzo dobrych źródeł z drugiej strony".

Pytany o to, czy w tym świetle rezygnuje z użycia siły przeciwko reżimowi, odparł: - Będziemy się przyglądać, jak będzie wyglądał proces. Ale otrzymaliśmy bardzo, bardzo dobre oświadczenie od ludzi, którzy mają świadomość, co się dzieje.

Protesty w Iranie Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

2. Zełenski zapowiada stan wyjątkowy

Wołodymyr Zełenski zapowiedział wprowadzenie stanu wyjątkowego w ukraińskim sektorze energii. Jest to spowodowane zniszczeniami w ukraińskiej sieci energetycznej oraz niskimi temperaturami.

Prezydent poinformował też o "pracach nad zwiększeniem importu energii elektrycznej na Ukrainę".

3. Spotkanie w sprawie Grenlandii

Duńsko-grenlandzka delegacja i przedstawiciele USA spotkali się w sprawie Grenlandii. Jak przyznał minister spraw zagranicznych Danii, nie udało się zmienić stanowiska Amerykanów dotyczącego przejęcia wyspy.

Lars Lokke Rasmussen zapowiedział też, że rozmowy będą kontynuowane. Prezydent USA Donald Trump ocenił, że "coś się wypracuje".

4. Gołoledź w Polsce

Marznące opady spowodowały, że w środę na drogach pojawiła się gołoledź. Jazda samochodem w wielu regionach kraju była niezwykle trudna, bo nawierzchnie pokryła warstwa lodu.

Również na kolei odnotowano liczne utrudnienia. Marznące opady przyczyniły się do zmian w komunikacji kolejowej na terenie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

5. Możliwy powrót Hołowni

Szymon Hołownia chce wystartować na przewodniczącego Polski 2050 i bada grunt - wynika z naszych informacji. W "Podcaście politycznym" w TVN24+ ujawniliśmy, co według naszych źródeł dzieje się w tej partii.

Chaos, gigantyczne emocje, historyczne i histeryczne niechęci - to sytuacja, która w naszej ocenie może doprowadzić do politycznej śmierci Polski 2050 i to szybciej, niż wszyscy się tego spodziewaliśmy.

