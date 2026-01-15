Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Napięcie w sprawie Iranu, Zełenski zapowiada stan wyjątkowy, spotkanie w sprawie Grenlandii

Protesty w Iranie
Iran. Rośnie liczba ofiar protestów
Źródło: TVN24
Egzekucja irańskiego demonstranta Erfana Soltaniego została odroczona. Prezydent USA powiedział, że otrzymał "dobrze oświadczenie" w sprawie Iranu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział wprowadzenie stanu wyjątkowego w ukraińskim sektorze energii. Doszło do spotkania duńsko-grenlandzkiej delegacji z przedstawicielami USA. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 15 stycznia.

1. Odroczona egzekucja

Egzekucja irańskiego demonstranta Erfana Soltaniego nie odbyła się w środę - poinformowała rodzina mężczyzny i norweska organizacja praw człowieka Hengaw.

Głos zabrał prezydent USA Donald Trump, który powiedział, że został poinformowany o zaprzestaniu zabijania demonstrantów oraz odwołaniu planowanych egzekucji aresztowanych osób. Informację - jak twierdzi - otrzymał od "bardzo dobrych źródeł z drugiej strony".

Pytany o to, czy w tym świetle rezygnuje z użycia siły przeciwko reżimowi, odparł: - Będziemy się przyglądać, jak będzie wyglądał proces. Ale otrzymaliśmy bardzo, bardzo dobre oświadczenie od ludzi, którzy mają świadomość, co się dzieje.

Protesty w Iranie
Protesty w Iranie
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

2. Zełenski zapowiada stan wyjątkowy

Wołodymyr Zełenski zapowiedział wprowadzenie stanu wyjątkowego w ukraińskim sektorze energii. Jest to spowodowane zniszczeniami w ukraińskiej sieci energetycznej oraz niskimi temperaturami.

Prezydent poinformował też o "pracach nad zwiększeniem importu energii elektrycznej na Ukrainę".

Zełenski zapowiada stan wyjątkowy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski zapowiada stan wyjątkowy

Świat

3. Spotkanie w sprawie Grenlandii

Duńsko-grenlandzka delegacja i przedstawiciele USA spotkali się w sprawie Grenlandii. Jak przyznał minister spraw zagranicznych Danii, nie udało się zmienić stanowiska Amerykanów dotyczącego przejęcia wyspy.

Lars Lokke Rasmussen zapowiedział też, że rozmowy będą kontynuowane. Prezydent USA Donald Trump ocenił, że "coś się wypracuje".

4. Gołoledź w Polsce

Marznące opady spowodowały, że w środę na drogach pojawiła się gołoledź. Jazda samochodem w wielu regionach kraju była niezwykle trudna, bo nawierzchnie pokryła warstwa lodu.

Również na kolei odnotowano liczne utrudnienia. Marznące opady przyczyniły się do zmian w komunikacji kolejowej na terenie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Samochody oblane lodem, opóźnienia na kolei. Gołoledź w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Samochody oblane lodem, opóźnienia na kolei. Gołoledź w Polsce

METEO

5. Możliwy powrót Hołowni

Szymon Hołownia chce wystartować na przewodniczącego Polski 2050 i bada grunt - wynika z naszych informacji. W "Podcaście politycznym" w TVN24+ ujawniliśmy, co według naszych źródeł dzieje się w tej partii.

Chaos, gigantyczne emocje, historyczne i histeryczne niechęci - to sytuacja, która w naszej ocenie może doprowadzić do politycznej śmierci Polski 2050 i to szybciej, niż wszyscy się tego spodziewaliśmy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, CNN, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
IranWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieGrenlandiaSzymon HołowniaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Zimą inspektorzy organizacji prozwierzęcych mają ręce pełne roboty
Mróz, śnieg, brak odpowiednich warunków. "W nocy naprawdę dzieje się dramat"
Polska
Zima w Warszawie, 15 stycznia 2026 r.
Ulice odśnieżone, na chodnikach gorzej
WARSZAWA
Hiszpania, plaża, wakacje, urlop, turystyka
Rekordowy rok dla światowej turystyki
BIZNES
imageTitle
Polak bohaterem Porto. Wielki rywal pokonany
EUROSPORT
Załoga misji Crew 11 wraca z ISS na Ziemię
Załoga ISS wraca na Ziemię. Kiedy wyląduje
METEO
KM i SKM - zmiany w rozkładach (zdj. ilustracyjne)
Awaria rozjazdu i opóźnione pociągi
WARSZAWA
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Ukradł alkohol, gazem zaatakował ochroniarza
WARSZAWA
Teheran, Iran - antyamerykański mural
"NYT": przygotowania do ataku na Iran wstrzymane
Świat
Zatrzymani odpowiedzą za brutalną napaść na 17-latka
Zaprosili 17-latka na spotkanie i brutalnie pobili. Wszystko nagrywali
WARSZAWA
Donald Trump
Trump podjął decyzję w sprawie chińskich chipów
BIZNES
imageTitle
Czwarta Polka w Australian Open. Niespodzianka w kwalifikacjach
EUROSPORT
Prognozowane opady marznące
Szklanka na drogach. IMGW ostrzega
METEO
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
"Przychodził ginekolog, wykonywał cięcie cesarskie i szedł do domu. To była norma"
Polska
Donald Trump w wywiadzie dla agencji Reutera
Trump: to Zełenski stoi na przeszkodzie
Świat
imageTitle
Polskie tenisistki poznały rywalki w Australian Open. U Świątek możliwe hity
EUROSPORT
imageTitle
Rywale Hurkacza i Majchrzaka w Australian Open
EUROSPORT
Michał Kobosko
Oskarżenia o zdradę w Polsce 2050. Kobosko: głęboko niesprawiedliwe
Polska
Bundeswehra, niemieccy żołnierze, niemieckie wojsko
Skandal w elitarnej jednostce. "Katastrofalny sygnał i realne zagrożenie"
Świat
teheran iran lotnisko - alireza akhlaghi official shutterstock_2632454181
Przestrzeń powietrzna nad Iranem była tymczasowo zamknięta
Świat
EN_01670392_1459
Odroczyli egzekucję demonstranta
Świat
Śnieg
Chmury spowiją niebo, miejscami poprószy śnieg
METEO
imageTitle
Fatalny debiut trenera. Real odpadł po golu w doliczonym czasie
EUROSPORT
imageTitle
Prezes się nie łudzi? Ujawnił cel Polaków w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump: otrzymaliśmy bardzo, bardzo dobre oświadczenie
Świat
Nuuk, stolica Grenlandii
Co dalej z Grenlandią? Bez porozumienia po rozmowach delegacji
Świat
imageTitle
Test, który zmienił wszystko. Kolejna kara dla dartera po mistrzostwach świata
EUROSPORT
Protesty w Iranie
Polska, Włochy, Niemcy i Brytyjczycy apelują w sprawie Iranu
Świat
Marcin Romanowski
Sprawa zatrzymania Romanowskiego umorzona. "Charakter bezprecedensowy"
Polska
imageTitle
Pokaz siły Barcelony. Pajor z asystą, Atletico bez szans
EUROSPORT
Domek Mauretański na Mokotowie
Gołębnik odnowiony, czas na Domek Mauretański
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica