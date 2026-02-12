Posiedzenie RBN, Polak tuż za podium, strzały w szkole

Bogucki po RBN: nie wybrzmiały wszystkie odpowiedzi Źródło: TVN24

1. Sześciogodzinne posiedzenie RBN

Odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Omówiono kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenie Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzecim tematem było "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Po czterech godzinach Pałac Prezydencki opuścił premier Donald Tusk oraz rzecznik rządu Adam Szłapka. Nie rozmawiali z mediami. Później kolejni politycy opuścili budynek, między innymi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Posiedzenie zakończyło się po godzinie 20.

2. Kontrowersyjni uczestnicy obrad RBN

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski powiedział w "Faktach po Faktach", że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz został dopuszczony do niejawnych obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak mówił, była to "jednorazowa decyzja" szefa kancelarii prezydenta. Według rządzących Cenckiewicz nie ma poświadczeń bezpieczeństwa, które umożliwiałyby mu dostęp do informacji niejawnych, choć sam szef BBN jest innego zdania.

W posiedzeniu wziął również udział prorosyjski przewodniczący koła Konfederacja Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

3. Zniszczone szanse polskiego łyżwiarza, Żurek bliski podium

W olimpijskiej rywalizacji łyżwiarzy szybkich na dystansie 1000 metrów Piotr Michalski stracił szansę na dobry rezultat przez błąd rywala. Swój bieg mógł decyzją sędziów powtórzyć, ale na to się nie zdecydował, co tłumaczył przed kamerami Eurosportu.

Bliski medalu na igrzyskach był Damian Żurek. Najmocniejszy polski kandydat do podium zakończył rywalizację w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 metrów na czwartym miejscu. - To jest też dobry prognostyk przed 500 metrów, że jestem na wysokim poziomie - powiedział przed kamerą Eurosportu.

4. Zabójstwo w domu, atak na szkołę

Dziewięć osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych podczas strzelaniny w szkole średniej w Tumbler Ridge w Kanadzie. Policja poinformowała, że wśród ofiar śmiertelnych znalazła się napastniczka: 18-latka, u której zdiagnozowano problemy psychiczne.

Przedstawiciel policji poinformował, że Jesse Van Rootselaar najpierw zabiła swoją 39-letnią matkę i 11-letniego przyrodniego brata w domu rodzinnym. Następnie udała się do szkoły, gdzie zastrzeliła 39-letnią nauczycielkę, a także trzy 12-letnie uczennice i dwóch uczniów - jednego w wieku 12 i jednego w wieku 13 lat.

5. Nie żyje James Van Der Beek

W wieku 48 lat zmarł aktor James Van Der Beek - najbardziej znaną rolą Van Der Beeka jest postać Dawsona Leery'ego w kultowym serialu młodzieżowym "Jezioro marzeń". Zagrał również w takich produkcjach, jak "Straszny film", "Nie zadzieraj z zołzą spod 23", "Strażnicy Teksasu" lub w serialu "Szpital miłosierdzia".

W 2023 roku przyznał, że choruje na raka jelita grubego.

Opracował Adam Styczek/ads