Sejm zajmie się dziś czterema projektami dotyczącymi aborcji. Prokuratorzy wzywają do złożenia zeznań pierwsze osoby, które mogły być inwigilowane systemem Pegasus. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapowiada wnioski do prokuratury wobec Antoniego Macierewicza i byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 11 kwietnia.

1. Sejm zajmie się projektami ustaw w sprawie aborcji

Sejm zajmie się dziś czterema projektami dotyczącymi przepisów aborcyjnych. Projekty złożyły Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga. We wtorek premier Donald Tusk wyraził nadzieję na szybką pracę nad i przekonanie, że wszystkie trafią do prac w komisji. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia pytany we wtorek, jak zagłosuje, odparł: "zagłosuję za tym, tak, jak cała Polska 2050, aby wszystkie projekty skierować do komisji nadzwyczajnej, którą mam nadzieję powołamy".