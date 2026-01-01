Niebezpieczna pogoda, orędzie prezydenta, tragedia w Radzewie

Michał Gołębiowski na zasypanej stacji kolejowej w Mławie Źródło: TVN24

1. Niebezpieczna pogoda

W środę nie odpuszczała zimowa aura. Na drogach zrobiło się ślisko, niektóre - w tym przez jakiś czas krajowa S7 w okolicy Ostródy - były zablokowane. Między innymi w Warszawie znów obficie sypnęło śniegiem.

Po południu odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z trudnymi warunkami pogodowymi w kraju. Udział brał w nim między innymi premier Donald Tusk. - Musimy być przygotowani na warianty najbardziej pesymistyczne - mówił szef rządu.

2. "Dantejskie sceny" na lotnisku w Modlinie

Pogoda spowodowała też duże opóźnienia na lotnisku w Modlinie, niektóre loty zostały odwołane. Według relacji naszych rozmówców, doszło do przepychanek i krzyków wśród pasażerów. Jeden z lotów miał zostać dodatkowo opóźniony z powodu nietrzeźwego pasażera. Otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania.

3. Orędzie noworoczne Nawrockiego

Karol Nawrocki wystąpił w swoim pierwszym orędziu noworocznym. Motywem przewodnim jego wypowiedzi był rozwój gospodarczy Polski i fakt, że nasz kraj dołączył w tym roku do grupy G20. - Polska znalazła się w miejscu, które jeszcze niedawno wydawało się trudne do osiągnięcia. Będziemy uczestniczyć w rozmowach G20, czyli w gronie największych gospodarek świata - powiedział prezydent.

4. Tragedia w Radzewie

W środę w szpitalu zmarł siedmiolatek i jego 48-letnia matka. We wtorek wpadli oni do zamarzniętego stawu w miejscowości Radzewo koło Poznania. Policja wyjaśnia sprawę

5. Akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jak wskazano w komunikacie, lider Ruchu Obrony Granic miał dopuścić się czterech przestępstw. Dwa z nich dotyczą zdarzeń na granicy polsko-niemieckiej z 29 czerwca tego roku. Bąkiewicz miał znieważyć czworo funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej, nazywając ich zdrajcami, a także kierować do nich poniżające wypowiedzi, sugerujące, że "nie mają honoru", a poprzez wykonywanie rozkazów swoich przełożonych "hańbią polski mundur".

