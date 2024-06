1. Iga Świątek triumfuje w Paryżu

- To zwycięstwo smakuje wspaniale, na pewno lepiej niż to z zeszłego roku. Wtedy po finale czułam przede wszystkim ogromną ulgę. Teraz czuję, że wykonałam superpracę, żeby się tu znaleźć i wygrać cały turniej – podkreśliła liderka rankingu WTA w rozmowie z Pawłem Kuwikiem.

2. Polak zaatakował premier Danii

3. Trwa cisza wyborcza

W niedzielę 9 czerwca Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do europarlamentu. Głosowanie rozpocznie się o 7. Poprzedza je cisza wyborcza. Trwa ona dłużej niż same wybory, bo od północy w nocy z piątku na sobotę (z 7 na 8 czerwca) aż do zakończenia głosowania, czyli najpewniej do 21 w niedzielę 9 czerwca. Ciszę wyborczą można wydłużyć, jeśli ze względu na nadzwyczajne wydarzenia (jak np. powódź czy katastrofa budowalna) wydłużone zostanie samo głosowanie.