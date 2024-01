Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 9 stycznia

czytaj dalej

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, odnosząc się "Kropce nad i" w TVN24 do zaproszenia przez Andrzeja Dudę skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego, ocenił, że "to jest wyraźna prowokacja pana prezydenta". Michał Wójcik z Suwerennej Polski mówił, że w sprawie polityków PiS był wcześniej wydany akt łaski przez głowę państwa i "nie ma żadnych wątpliwości co do tego".