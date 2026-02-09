Logo strona główna
Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko, fatalny finał zjazdu alpejki, akcja ratunkowa w Libanie

Edward Linde-Lubaszenko
Zmarł Edward Linde-Lubaszenko
Źródło: PAP
W wieku 86 lat zmarł aktor i pedagog Edward Linde-Lubaszenko. 41-letnia alpejka Lindsey Vonn nie ukończyła rywalizacji podczas igrzysk olimpijskich Mediolan - Cortina 2026, upadając już na początku trasy. W libańskim Trypolis runął kilkupiętrowy budynek - zginęło co najmniej sześć osób. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek, 9 lutego.

1. Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko

Zmarł Edward Linde-Lubaszenko - wybitny aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z ról w produkcjach "Psy", "Lista Schindlera" czy "Kroll".

"Żegnaj, tato" - napisał syn zmarłego, Olaf Lubaszenko, w poście na Instagramie.

Edward Linde-Lubaszenko
Edward Linde-Lubaszenko
Źródło: Afa Pixx/Krzysztof Wellman/PAP

W grudniu ubiegłego roku aktor ogłosił zakończenie kariery zawodowej. Miał dwoje dzieci: Olafa, aktora i reżysera, oraz Beatę, również związaną z teatrem.

2. Fatalny finał zjazdu na igrzyskach

41-letnia Lindsey Vonn, mimo poważnej kontuzji kolana, zdecydowała się wystartować w swojej koronnej konkurencji. Już po kilkunastu sekundach przejazdu zahaczyła kijkiem o bramkę i upadła, co zakończyło jej udział w zawodach.

- Najgorszy scenariusz - relacjonował na antenie Eurosportu wyraźnie poruszony całą sytuacją Marcin Szafrański. - Na trawersie wsadziła rękę do tyczki, co spowodowało gwałtowną rotację - wyjaśnił komentator. Złoty medal zdobyła Amerykanka Breezy Johnson.

Lindsey Vonn nie ukończyła zjazdu. Zaliczyła groźny upadek - zimowe igrzyska olimpijskie 2026
Lindsey Vonn nie ukończyła zjazdu. Zaliczyła groźny upadek - zimowe igrzyska olimpijskie 2026
Źródło: Michael Kappeler/dpa/PAP

3. Katastrofa budowlana w Trypolis

W niedzielę w libańskim Trypolis zawalił się pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny. Zginęło co najmniej sześć osób, a siedem zostało rannych.

Służbom ratunkowym udało się wydobyć spod gruzów cztery osoby, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja ratunkowa z udziałem obrony cywilnej, armii i medyków Czerwonego Krzyża.

Zawalenie budynku w mieście Trypolis w Libanie
Zawalenie budynku w mieście Trypolis w Libanie
Źródło: Associated Press/EastNews

4. Portugalia ma nowego prezydenta

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Portugalii zdecydowane zwycięstwo odniósł kandydat Partii Socjalistycznej, Antonio Jose Seguro. Według danych komisji wyborczej poparło go 66,8 proc. głosujących.

Jego rywal, lider populistyczno‑prawicowego ugrupowania Chega, Andre Ventura, uzyskał 33,18 proc. głosów. Seguro otrzymał największe poparcie w historii organizowanych we współczesnej Portugalii wyborów prezydenckich, zdobywając 3,45 mln głosów. Frekwencja wyniosła 50,1 proc.

Antonio Jose Seguro nowym prezydentem Portugalii
Antonio Jose Seguro nowym prezydentem Portugalii
Źródło: PAP/EPA/JOSE COELHO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zawalenie budynku w mieście Trypolis w Libanie
Zawalił się budynek mieszkalny. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Edward Linde-Lubaszenko
"Żegnaj, tato". Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko
Wołodymyr Zełenski
Ukraina ogłasza nowe sankcje. Zełenski o szczegółach
Świat

5. Nowe sankcje Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wprowadzenie kolejnego pakietu sankcji wobec firm dostarczających komponenty do rosyjskiej produkcji dronów. Restrykcje obejmą również podmioty wspierające rosyjski rynek kryptowalut oraz działalność wydobywczą.

"Produkcja tej broni byłaby niemożliwa bez zagranicznych krytycznie (ważnych) komponentów, które Rosjanie nadal pozyskują z ominięciem sankcji. Właśnie przeciwko takim firmom - dostawcom komponentów oraz producentom rakiet i dronów - wprowadzamy nowe sankcje. Podpisałem odpowiednie decyzje" - poinformował Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło: PAP/Leszek Szymański
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Afa Pixx/Krzysztof Wellman/PAP

Udostępnij:
