Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 8 stycznia

1. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika

Co dalej z Kamińskim i Wąsikiem? To się okaże na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Co dalej z Kamińskim i Wąsikiem? To się okaże na najbliższym posiedzeniu Sejmu Zbyszek Kaczmarek/Forum

2. Silny mróz w całym kraju

Najzimniej było w Kętrzynie -18,4 st. i w Suwałkach -18,1 st. C., gdzie temperatura odczuwalna wynosi -27 st. C. Najcieplej w Świnoujściu -3,7 st. C.