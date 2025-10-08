Tragiczny wypadek, Jachira zawieszona, tenisiści wykończeni

KPP Wejherowo: życia 10-letniego chłopca nie udało się uratować Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZY POGODY NA DZIŚ

1. Tragiczny wypadek i ucieczka z miejsca zdarzenia

Czterech nastolatków zostało potrąconych w Łebieńskiej Hucie (powiat wejherowski) przez kierowcę samochodu osobowego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jednego z chłopców nie udało się uratować.

Kierowca auta uciekł z miejsca zdarzenia. Po szeroko zakrojonych poszukiwaniach policja zatrzymała podejrzewanego o spowodowanie wypadku.

Czterech nastolatków zostało potrąconych w Łebieńskiej Hucie Źródło: Andrzej Jackowski/PAP/EPA

2. Czterech Polaków w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego

We wtorek zakończył się pierwszy etap XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Ogłoszono nazwiska pianistów i pianistek, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu muzycznych zmagań. Wśród nich znalazło się czterech Polaków. To Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz.

Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się w czwartek o godz. 10.

Tu znajdziesz pełną listę uczestników >>>

3. Jachira zawieszona w prawach członka klubu KO

Posłanka Zielonych Klaudia Jachira poinformowała, że została zawieszona w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Według niej, decyzja ma związek ze złożonymi przez nią poprawkami do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który Sejm procedował we wrześniu.

Klaudia Jachira zaproponowała wówczas, by wypłatę świadczeń z programu Rodzina 800 plus uzależnić od aktywności zawodowej rodzica nie tylko w przypadku obywateli Ukrainy, ale także Polski.

4. Krajewski wskazuje "patoposłów" w Sejmie

Minister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski powiedział w poniedziałek, że wyprowadził się z hotelu poselskiego i mieszka w wynajętym mieszkaniu. Stwierdził, że w ostatnim czasie pojawili się tam "patoposłowie".

Dopytywany we wtorek przez reportera TVN24 Radomira Wita o nazwiska, przekazał, że wśród nich "między innymi" znajduje się poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Potwierdził też nazwisko innego posła PiS Łukasza Mejzy. - Też gdzieś tam uczestniczy w tych spotkaniach - powiedział.

5. Niepokojące incydenty podczas turnieju w Shanghaju

Cała seria wycofań z turnieju Shanghai Masters w tym tygodniu całkowicie przesądziła o losach zawodów. Najlepsi tenisiści słabli. We wtorek problemy znów miał Novak Djoković.

W związku z tym władze męskiego tenisa rozważają wprowadzenie formalnych zasad dotyczących rozgrywania meczów w ekstremalnie trudnych, upalnych warunkach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD