Spór o słowa Merkel, pościg za żołnierzem, dalsze losy Polaków z flotylli

1. Zamieszanie wokół słów Merkel o Polsce i wojnie Putina

Angela Merkel udzieliła wywiadu węgierskiemu kanałowi Partizan, w którym mówiła między innymi o wojnie w Ukrainie wywołanej przez Władimira Putina i jej przyczynach. Jej wypowiedź o Polsce, nieprecyzyjnie sparafrazowana przez niemiecki "Bild", wywołała spore emocje.

Dziennik napisał, że była kanclerz "obwiniła Polskę i państwa bałtyckie o zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, a tym samym pośrednio o rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się kilka miesięcy później". W rzeczywistości takie słowa w wywiadzie nie padły.

2. Pościg za żołnierzem

Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej ścigali na terenie Elbląga żołnierza podejrzewanego o kradzież mienia z terenu jednostki wojskowej.

- Kiedy chcieli go zatrzymać, zaczął uciekać i próbował potrącić jednego z żandarmów - przekazuje ppłk Paweł Durka, rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

3. Polacy z flotylli wylądowali w Atenach

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził, że Polacy z flotylli dla Gazy wylądowali w stolicy Grecji, Atenach.

"Mimo że lekko zmęczeni, to jesteśmy cali, zdrowi i nieustannie zdeterminowani do dalszej walki o wolną Palestynę" - napisał w mediach społecznościowych poseł KO Franciszek Sterczewski, który był wśród zatrzymanych przez Izrael Polaków.

4. Znaleziono ciało mężczyzny podejrzanego o próbę zabójstwa żony

Policja poinformowała o odnalezieniu zwłok mężczyzny, który był poszukiwany w związku z atakiem na swoją żonę w Suchowoli w gminie Osiek (Świętokrzyskie). Ranną kobietę znalazła na podwórku sąsiadka.

"Ciało mężczyzny zostało odnalezione i zabezpieczone do sekcji. Ustalane są okoliczności śmierci mężczyzny" - przekazała świętokrzyska policja w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek po południu.

5. Sąd zdecydował w sprawie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream

Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu obywatela Ukrainy Wołodymyra Ż. o 40 dni - poinformował sąd. Mężczyzna podejrzany jest o wysadzenie Nord Stream.

- Sprawa powinna zakończyć się w 40 dni. Zatem sąd uznał, że nie ma powodu, aby stosować tymczasowe aresztowanie ponad ten okres - przekazała rzeczniczka prasowa do spraw karnych sędzia Anna Ptaszek.

