Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Spór o słowa Merkel, pościg za żołnierzem, dalsze losy Polaków z flotylli

Angela Merkel
Wizyta Angeli Merkel w Ukrainie (sierpień 2021)
Źródło: Reuters Archive
Wypowiedź byłej kanclerz Angeli Merkel, nieprecyzyjnie sparafrazowana przez niemiecki "Bild", wywołała wielkie emocje. Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej ścigali na terenie Elbląga żołnierza podejrzewanego o kradzież mienia. Polacy z flotylli dla Gazy wylądowali w stolicy Grecji, Atenach. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 7 października.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Zamieszanie wokół słów Merkel o Polsce i wojnie Putina

Angela Merkel udzieliła wywiadu węgierskiemu kanałowi Partizan, w którym mówiła między innymi o wojnie w Ukrainie wywołanej przez Władimira Putina i jej przyczynach. Jej wypowiedź o Polsce, nieprecyzyjnie sparafrazowana przez niemiecki "Bild", wywołała spore emocje.

Dziennik napisał, że była kanclerz "obwiniła Polskę i państwa bałtyckie o zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, a tym samym pośrednio o rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się kilka miesięcy później". W rzeczywistości takie słowa w wywiadzie nie padły.

Angela Merkel
Angela Merkel
Źródło: MICHAEL KAPPELER/DPA/PAP

2. Pościg za żołnierzem

Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej ścigali na terenie Elbląga żołnierza podejrzewanego o kradzież mienia z terenu jednostki wojskowej.

- Kiedy chcieli go zatrzymać, zaczął uciekać i próbował potrącić jednego z żandarmów - przekazuje ppłk Paweł Durka, rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

3. Polacy z flotylli wylądowali w Atenach

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził, że Polacy z flotylli dla Gazy wylądowali w stolicy Grecji, Atenach.

"Mimo że lekko zmęczeni, to jesteśmy cali, zdrowi i nieustannie zdeterminowani do dalszej walki o wolną Palestynę" - napisał w mediach społecznościowych poseł KO Franciszek Sterczewski, który był wśród zatrzymanych przez Izrael Polaków.

4. Znaleziono ciało mężczyzny podejrzanego o próbę zabójstwa żony

Policja poinformowała o odnalezieniu zwłok mężczyzny, który był poszukiwany w związku z atakiem na swoją żonę w Suchowoli w gminie Osiek (Świętokrzyskie). Ranną kobietę znalazła na podwórku sąsiadka.

"Ciało mężczyzny zostało odnalezione i zabezpieczone do sekcji. Ustalane są okoliczności śmierci mężczyzny" - przekazała świętokrzyska policja w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek po południu.

5. Sąd zdecydował w sprawie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream

Sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu obywatela Ukrainy Wołodymyra Ż. o 40 dni - poinformował sąd. Mężczyzna podejrzany jest o wysadzenie Nord Stream.

- Sprawa powinna zakończyć się w 40 dni. Zatem sąd uznał, że nie ma powodu, aby stosować tymczasowe aresztowanie ponad ten okres - przekazała rzeczniczka prasowa do spraw karnych sędzia Anna Ptaszek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: MICHAEL KAPPELER/DPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Angela MerkelPolicjaStrefa GazyNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Szymon Hołownia i Antonio Guterres
Minął termin składnia kandydatur. To z nimi powalczy Hołownia
Polska
shutterstock_2633251445
"Studium upadku" edukacji zdrowotnej
Justyna Suchecka
Ursula von der Leyen broni się przed odwołaniem za stanowiska
Chcą odwołania szefowej KE. "To zostało przekształcone w element kampanii"
Świat
Donald Trump
Trump pytany o aresztowanych uczestników flotylli. Krytykował Gretę Thunberg
Świat
Szczątki drona znalezione na plaży w Łotwie
Zełenski: rosyjskie uzbrojenie ma w sobie komponenty z krajów Zachodu
Świat
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zapowiadają "skuteczniejsze działania" przeciwko flocie cieni
Polska
Alexander Stubb i Donald Trump w Watykanie
Prezydent i premier Finlandii lecą do Białego Domu
Świat
Sacramento w Kalifornii, USA
Śmigłowiec rozbił się na autostradzie
Świat
Deszcz
Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni
METEO
Rowerzystka potrącona przez tramwaj
Tramwaj potrącił rowerzystkę. "Liczne obrażenia"
WARSZAWA
imageTitle
Poważne obrażenia mistrza świata. Rozpoczęła się walka z czasem
EUROSPORT
Sebastien Lecornu
Macron dał mu 48 godzin
Świat
Franciszek Sterczewski w Atenach
Zatrzymany przez Izrael polski poseł "melduje się" z Aten
Świat
Wypadek w Łodzi
Uderzył w sześć samochodów. Miał 1,6 promila
Łódź
imageTitle
Dwóch Polaków w świecie chińskiego snookera. Rusza Xi'An Grand Prix
EUROSPORT
Donald Trump
Ekspertka oceniła szanse Trumpa na pokojowego Nobla
Świat
Mount Everest
"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób"
METEO
imageTitle
"Wyłączę radio". Bezbłędna reakcja Alonso hitem sieci
EUROSPORT
Holandia, Groningen
"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"
BIZNES
Barbara Nowacka
"To błąd". Posłanka koalicji ocenia Nowacką
Polska
imageTitle
Zawiesiła karierę, by ratować brata
EUROSPORT
Konkret24. Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Co naprawdę powiedziała
Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Jak powstał fałszywy przekaz
Gabriela Sieczkowska
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Noc i dzień pod znakiem deszczu
METEO
Żandarmeria Wojskowa
Pościg za żołnierzem. Padły strzały
Olsztyn
prof. Ewa Łętowska
Profesor Łętowska: ustawa wymaga, żeby przydział sędziów był losowy
Polska
płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa
BIZNES
imageTitle
Po fali protestów kolarski zespół zrywa z izraelską tożsamością
EUROSPORT
Asteroida, Ziemia
Minęła Ziemię ekstremalnie blisko
METEO
Ciała znaleziono nad rzeką Flintą
Ciała dwóch osób nad rzeką
Poznań
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica