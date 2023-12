Odejście szefa Policji, nowy pełnomocnik rządu na dwa tygodnie, Wenezuela za przejęciem ponad połowy Gujany

czytaj dalej

Do internatu szkoły samochodowej w Koszalinie wtargnął mężczyzna z opaską nadzoru elektronicznego. Klękał, modlił się, na koniec zaatakował jednego z wychowawców. Policjanci, których wezwali uczniowie, zabrali mężczyznę do radiowozu, ale po chwili go wypuścili. Potem szukali go w internacie strażnicy więzienni, by wymienić baterię w opasce. Tak okazało się, że wrócił do placówki. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Kontakt 24.