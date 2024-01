Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 31 stycznia

czytaj dalej

To będzie obowiązek nowych władz w spółkach, aby wyjaśnić sprawę do samego końca. Czy możliwa jest rewizja decyzji o fuzji? Tutaj prawnicy, nie tylko polscy, będą mieli wielkie pole do popisu - mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Później dodał jednak, że "dzisiaj za wcześnie, aby spekulować na ten temat". Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo dotyczące połączenia Orlenu z Grupą Lotos. Chodzi m.in. o podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Orlenu oraz inne osoby i wyrządzenia szkody nie mniejszej niż 4 mld zł.