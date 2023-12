Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 31 grudnia

czytaj dalej

Wojsko stanęło na wysokości zadania. Polskie niebo było patrolowane tej nocy w związku z aktywnością lotnictwa rosyjskiego. To nie była sytuacja, w której w jakiś sposób zostaliśmy zaskoczeni - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. - To była sytuacja, w której wojsko było przygotowane do natychmiastowego działania - dodał.