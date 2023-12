Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 30 grudnia

1. Rakieta wleciała do Polski

Po południu szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła poinformował, że "wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną", którą następnie opuściła. - Mamy na to potwierdzenie radarowe narodowe i sojusznicze - dodał.

2. Dalsze zmiany w mediach publicznych

3. Minimalne wynagrodzenie w górę od nowego roku

4. Prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok

Nadchodzące dni upłyną pod znakiem na ogół ciepłej aury i opadów deszczu . W noc sylwestrową zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Około północy strefa opadów ma rozciągać się od Zatoki Gdańskiej i Kaszub, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką, aż po Śląsk i Małopolskę. Nad ranem strefa opadów zalegać ma nad wschodnimi regionami, a na Podlasiu możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w połowie nocy wyniesie od 0 st. na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, w porywach do 50 km/h.

W pierwszy dzień nowego roku będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw., a na Podlasiu deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 2 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50 km/h.