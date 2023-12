Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 29 grudnia

czytaj dalej

Samochód ciężarowy przewożący śmigło turbiny wiatrowej zahaczył o wiadukt, który się zawalił. Nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w nocy na drodze krajowej nr 3 między Wolinem a Dargobądzem (woj. zachodniopomorskie). Drogowcy wskazują wstępnie przyczynę - do zdarzenia mogło dojść przez awarię systemu hydraulicznego naczepy, przez co ładunek nie został obniżony do odpowiedniej wysokości. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia potrwają do późnych godzin wieczornych.