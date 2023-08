Pierwszy przypadek legionellozy w Małopolsce, Polki w ćwierćfinale, Iga rusza w US Open. Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 28 sierpnia

W województwie małopolskim odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella pneumophila. Zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Wskutek wichur na Majorce doszło do zderzenia wycieczkowca z tankowcem. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału mistrzostw Europy, a już w poniedziałek startuje wielkoszlemowe US Open. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 28 sierpnia.