TVP, Polskie Radio i PAP w stanie likwidacji. Rząd wycofuje kandydatów do dwóch europejskich sądów, a premier Tusk zapowiada ustawę o związkach partnerskich. Obrońca skazanych posłów PiS wnosi o umorzenie wykonania wyroku. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 28 grudnia.

1. Rząd wycofuje kandydatów do dwóch europejskich sądów

2. Prezydent apelował o dodatkowe posiedzenie Sejmu, Hołownia odpowiedział

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia potwierdził, że prezydenckie weto do rządowego projektu zostanie rozpatrzone przez Sejm, a nowy projekt prezydenta będzie skierowany do konsultacji i przesłany premierowi Donaldowi Tuskowi .

Marszałek odniósł się także do wniosku prezydenta o zwołanie dodatkowego posiedzenia jeszcze w tym roku, potwierdzając, że "Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem przyjętym przez wszystkie siły polityczne". Przypomniał, że następne posiedzenie odbędzie się w dniach 10-11 stycznia 2024 roku.

3. TVP, Polskie Radio i PAP w stanie likwidacji

Wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki (KO) powiedział, że "dla zwykłych pracowników nic się nie zmienia ponieważ oni dalej są zatrudnieni". - To jest kwestia zarządów. Likwidator przejmuje obowiązki zarządów, staje się podmiotem, który zarządza całością spółki. To w porozumieniu z ministrem będzie próbą wyprowadzenia na prostą. To jest też kwestia Rady Ministrów, zorganizowania finansowania, bo ta decyzja prezydenta jest kompletnie niezrozumiała - powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.