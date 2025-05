Samochód wjechał w tłum, doniesienia o prostytutkach i Nawrockim, Sebastian M. w Polsce

Sebastian M. już w Polsce Źródło: X/Donald Tusk

1. Nawrocki i doniesienia o prostytutkach

Karol Nawrocki pracował jako młody człowiek w ochronie Grand Hotelu. Był kierowcą, który woził panie zamówione przez klientów, dowoził je do hotelu, dostarczał do pokoju, a potem z tego pokoju odbierał. Oczywiście brał za to pieniądze - opowiadał w TVN24 redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.

Portal opisał przeszłość kandydata PiS, powołując się na rozmowy z dwoma jego dawnymi kolegami. Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży pozew cywilny przeciwko Onetowi.w Lubartowie

Nawrocki był pytany o tę sprawę przez dziennikarzy po wiecu w Lubartowie, ale im nie odpowiedział.

2. Sebastian M. sprowadzony do kraju

Konwój z Sebastianem M. wylądował w poniedziałek na lotnisku w Warszawie. Mężczyzna podejrzewany jest o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina.

Mężczyzna został zatrzymany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich - M. ma usłyszeć zarzuty na podstawie drugiego paragrafu art. 177 Kodeksu karnego. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu do 8 lat więzienia.

3. Samochód wjechał w ludzi

Samochód wjechał w grupę ludzi podczas świętowania mistrzostwa Anglii przez kibiców Liverpoolu. Miejscowe władze poinformowały, że w wyniku tego zdarzenia 27 osób, w tym czworo dzieci, trafiło do szpitala.

Za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter) głos zabrał premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "Sceny w Liverpoolu są przerażające - moje myśli są ze wszystkimi rannymi i poszkodowanymi" - napisał.

4. Najnowszy sondaż prezydencki

47 procent Polaków zamierza zagłosować w wyborach prezydenckich na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego – wynika z najnowszego badania pracowni Opinia 24 dla "Faktów" TVN i TVN24.

Z sondażu wynika również, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki zdobył 46 procent głosów ankietowanych. Odpowiedzi "nie wiem \ trudno powiedzieć \ jeszcze nie zdecydowałem(am)" udzieliło 5 procent. Odmówiło odpowiedzi 2 procent ankietowanych.

5. Trump krytykowany za ataki na prestiżowe uniwersytety

Ataki administracji Donalda Trumpa na prestiżowe amerykańskie uniwersytety szkodzą nauce i amerykańskiej gospodarce - uważa profesor Uniwersytetu Princeton Jan-Werner Mueller.

30 kwietnia, podczas posiedzenia jego gabinetu, Trump oznajmił, że studenci, wykładowcy i postawa ludzi związanych z uniwersytetami "nie są amerykańskie" – przypomniał Mueller.

