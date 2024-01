Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 24 stycznia

czytaj dalej

Dzisiejsza decyzja prezydenta oznacza, że mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika rzeczywiście wygasły. Prezydent, mówiąc, że ułaskawia ich i zaciera im wyroki, potwierdził to, co zrobił słusznie i w mocy prawa Szymon Hołownia, kiedy wydał postanowienia o wygaszeniu mandatów polityków PiS - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że Wąsik i Kamiński, jak wszyscy byli posłowie, mogą przyjść do Sejmu, ale głosować nie będą. - Nie mają kart do głosowania, one są nieaktywne - stwierdził gość "Kropki nad i".