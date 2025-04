Tłumy w Watykanie, propozycja Hołowni, decyzja w sprawie Mateckiego

Przez trzy dni trumna z ciałem Franciszka będzie wystawiona w Bazylice Św. Piotra Źródło: Katarzyna Kolenda-Zaleska/Fakty TVN

Wierni oddają hołd zmarłemu papieżowi Franciszkowi. Szymon Hołownia proponuje Rafałowi Trzaskowskiemu "sparing". Sąd zdecydował w sprawie posła PiS Dariusza Mateckiego. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 24 kwietnia.

1. Wierni oddają hołd zmarłemu papieżowi

Ciało zmarłego w poniedziałek rano papieża Franciszka zostało złożone tego samego dnia do trumny po krótkiej ceremonii. W środę trumna została przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra.

Do Watykanu napływają wierni, którzy oddają hołd zmarłemu papieżowi.

Wierni oddają hołd zmarłemu papieżowi Źródło: ALESSANDRO DI MEO/PAP/EPA

2. Hołownia proponuje Trzaskowskiemu "sparing"

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta, zaproponował kandydatowi Koalicji Obywatelskiej Rafałowi Trzaskowskiemu debatę w Gdańsku.

- Dzisiaj chcę mu tę debatę zaproponować i takie zaproszenie do jego sztabu wystosuję, żebyśmy się spotkali w Gdańsku, w przyszłą środę - powiedział Hołownia. - To będzie debata, to będzie sparing, jeżeli Rafał się na to zgodzi - dodał.

3. Sąd zdecydował w sprawie aresztu Mateckiego

Dariusz Matecki będzie mógł wyjść z aresztu, jeżeli do 6 maja wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 500 tysięcy złotych - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie, który w środę pochylił się nad zażaleniem obrońców polityka PiS na stosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych.

Prokuratura postawiła Mateckiemu szereg zarzutów - współdziałanie w ustawieniu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, pranie pieniędzy i fikcyjne zatrudnienie.

4. Kary dla gigantów technologicznych

500 milionów i 200 milionów euro to wysokość kar nałożonych odpowiednio na Apple i Metę przez Komisję Europejską.

Według Brukseli firmy te złamały Akt o rynkach cyfrowych (DMA). To pierwsza kara nałożona na spółki technologiczne za naruszenie tych zasad.

5. Dziś startuje TVN24+

24 kwietnia wystartuje serwis TVN24+. To unikalne rozwiązanie na polskim rynku. Użytkownicy otrzymają dostęp do największej newsowej telewizji, treści audio i wideo oraz wysokiej jakości artykułów.

To serwis dla tych, którzy chcą mieć szersze spojrzenie na świat, wiedzieć i rozumieć więcej.