Drony nad lotniskami, propozycja Putina i wydatki posłów

1. Drony nad lotniskami

Na kilka godzin ruch na lotnisku w Kopenhadze, największym w Danii, został wstrzymany ze względu na zauważone w pobliżu drony. Widziano - podała duńska policja - dwa lub trzy bezzałogowce. Po północy lotnisko wznowiło prace, ale wiele lotów zostało opóźnionych lub odwołanych.

Również przestrzeń powietrzna wokół lotniska w Oslo została zamknięta. Powodem ma być zaobserwowanie drona. Wcześniej w stolicy Norwegii za używanie dronów nad zakazaną strefą zatrzymano dwie osoby - przekazała CNN.

Lotnisko z Kopenhadze zostało zamknięte na kilka godzin Źródło: STEVEN KNAP/PAP/EPA

2. Propozycja Putina

Władimir Putin zadeklarował, że Rosja jest gotowa przedłużyć okres obowiązującego traktatu o ograniczeniu liczby rozmieszczonych głowic nuklearnych, jeżeli Donald Trump zrobi to samo.

Do propozycji przywódcy Rosji odniosła się rzeczniczka Białego Domu. Powiedziała, że proponowane przez Rosję przedłużenie o rok ostatniego traktatu ograniczającego broń jądrową obu krajów "brzmi całkiem nieźle". Umowa między państwami obowiązuje na razie do lutego przyszłego roku.

3. Biura widma

Posłowie prowadzą swoje biura w terenie – wydają publiczne pieniądze na ich wynajęcie, zatrudniają i opłacają pracowników. Reporterzy "Czarno na białym" Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski odwiedzili 46 biur poselskich. Tylko 12 z nich było otwarte.

Analizując działalność posłów w terenie, dziennikarze starali się też dowiedzieć, na co konkretnie posłowie wydali publiczne pieniądze. Liczne są wydatki, które trudno racjonalnie powiązać z poselskimi obowiązkami, oraz kilometrówki, w ramach których posłowie przejeżdżają nawet kilkadziesiąt tysięcy kilometrów rocznie.

4. Sikorski grzmi na Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołano po wtargnięciu rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną. W jego trakcie wicepremier, szef polskiego MSZ Radosław Sikorski zwrócił się ze stanowczymi słowami do przedstawiciela Rosji.

- Mam jedną prośbę do rosyjskiego rządu: jeśli kolejna rakieta czy samolot wejdą w naszą przestrzeń powietrzną bez zezwolenia i zostaną zestrzelone, a wrak spadnie na terytorium NATO, to proszę, nie przychodźcie do nas, żeby się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni - mówił szef polskiego MSZ.

5. Aitana Bonmati i Ousmane Dembele ze Złotą Piłką

Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony wygrali plebiscyt Złotej Piłki "France Football", który uwzględnia dokonania piłkarzy w sezonie 2024/25.

Ewa Pajor zajęła najwyższe w karierze ósme miejsce. Kapitanka reprezentacji Polski i napastniczka Barcelony otrzymała nagrodę dla najskuteczniejszej zawodniczki sezonu 2024/25.

