Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 23 sierpnia

1. Ogromny huk niepokoi mieszkańców

We wtorek późnym popołudniem ogromny huk zaniepokoił mieszkańców Radomia i okolic. Sprawę zgłaszali do policji i straży pożarnej. Mówili, że słyszeli "dwa wybuchy". Podobnych zgłoszeń było kilkadziesiąt. Do sprawy odnieśli się już między innymi: policja, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i prezydent Radomia. Jak poinformowała kapitan Ewa Złotnicka, oficer prasowa Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych uspokaja "chodziło o loty ćwiczebne lotnictwa". Zaznaczyła, że to "loty szkoleniowe", które przeprowadzono w okolicy Radomia.