Zaskakujące słowa prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Udana ukraińska operacja wojskowa na terenie Rosji. Donaldowi Trumpowi ubył jeden z rywali w prawyborach. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 22 stycznia.

1. Zamieszanie z ułaskawieniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

- Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - powiedział Andrzej Duda w wywiadzie, cytowany przez "Super Express". Rozmowa w całości ma się ukazać w poniedziałek.

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek w rozmowie z Onetem przekazał jednak, że "nic się w tej kwestii nie zmienia", a "prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia", bo taką ścieżkę prawną dla rozwiązania tej sprawy wybrał.

Rozwiń

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Andrzej Duda ułaskawi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Szef Gabinetu Prezydenta: nic się w tej kwestii nie zmienia

2. Ukraiński atak na rosyjski wielki terminal gazowy

Atak na terminal największego rosyjskiego producenta gazu skroplonego Nowatek nad Morzem Bałtyckim był operacją specjalną przeprowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy - poinformowały media w Kijowie.

Praca terminalu została zawieszona. Pracownicy ewakuowani.

Rozwiń

Gigantyczny kompleks Ust-Ługa, położony nad Zatoką Fińską, około 170 km na zachód od Petersburga, służy do transportu produktów naftowych i gazowych na rynki międzynarodowe - podała agencja Reutera. Jej zdaniem, nie jest jasne, jak długo potrwają zakłócenia, ile tankowców będzie musiało stać poza portem i jaki będzie efekt domina na międzynarodowych rynkach energii.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rosyjski terminal celem ataku. Media w Kijowie: operacja specjalna Służby Bezpieczeństwa Ukrainy

3. Kandydat Republikanów rezygnuje

Ron DeSantis wycofał się z wyścigu o nominację Partii Republikańskiej na prezydenta. Gubernator Florydy ogłosił to w nagraniu wideo opublikowanym w serwisie społecznościowym X. Opatrzył je cytatem z Winstona Churchilla: "Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga".

Ron DeSantis Shutterstock

Jednocześnie poparł w tej rywalizacji Donalda Trumpa. Teraz jedyną prawdziwą konkurentką byłego prezydenta pozostaje Nikki Haley.

Jak wynika z sondażu CNN/University of New Hampshire, były prezydent jest pierwszym wyborem dla 50 procent prawdopodobnych wyborców Partii Republikańskiej w prawyborach, co zwiększa jego przewagę nad Nikki Haley, która obecnie ma poparcie 39 procent pytanych. DeSantis dostał w tym sondażu tylko 6 procent głosów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ron DeSantis wycofał się z prawyborów republikanów. Wielki rywal poparł Donalda Trumpa

4. Zełenski krytykuje słowa Trumpa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził zaniepokojenie wypowiedziami Donalda Trumpa, któremu sondaże dają duże szanse na zwycięstwo w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA. Ukraiński przywódca zaprosił w wywiadzie byłego prezydenta USA i faworyta do prezydenckiej nominacji Partii Republikańskiej do odwiedzenia Kijowa, ale tylko pod warunkiem, że spełni on swoją zapowiedź "zatrzymania wojny w ciągu 24 godzin". - Donaldzie Trumpie, zapraszam cię na Ukrainę, do Kijowa. Jeśli uda ci się powstrzymać wojnę w ciągu 24 godzin, myślę, że to wystarczy, abyś przyjechał - powiedział Zełenski w rozmowie z brytyjską stacją Channel 4.

Zełenski ocenił, że twierdzenia Trumpa są "bardzo niebezpieczne".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wołodymyr Zełenski o "bardzo niebezpiecznej" retoryce Donalda Trumpa

5. Historyczny wyczyn Stefana Krafta

Stefan Kraft wygrał w niedzielę konkurs w Zakopanem, zaliczając 109. podium Pucharu Świata w karierze. Tym samym przebił osiągnięcie legendarnego Janne Ahonena i stał się samodzielnym rekordzistą wszech czasów pod tym względem.

Rozwiń

Pierwszy raz na podium PŚ wspiął się 6 stycznia 2013 roku - dokonał tego przed własnymi kibicami w Bischofshofen. W niedzielę dobił do niezwykle imponującego 109. miejsca na "pudle". Z Janne Ahonenem, mającym 108 podiów, dzielił dotychczas miejsce na historycznym podium, lecz na Wielkiej Krokwi stał się już samodzielnym liderem prestiżowego zestawienia (trzeci Adam Małysz w czołowej trójce był 92 razy).

CZYTAJ RÓWNIEŻ: 11 lat, 109 razy na podium. Stefan Kraft napisał historię skoków narciarskich

Autor:FC

Źródło: TVN24.pl