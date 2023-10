Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 22 października

1. Były szef CBA pyta o kontrolę operacyjną polityków opozycji

2. Obława za Grzegorzem Borysem

Trwa obława na Grzegorza Borysa. Policja: ma on teraz status osoby podejrzanej, dla nas zmienia to bardzo dużo

Policjanci apelują, by osoby, które zauważą poszukiwanego mężczyznę, nie próbowały go zatrzymać na własną rękę, tylko natychmiast zgłaszały to służbom. Funkcjonariusze proszą też, żeby bez potrzeby nie pojawiać się w pobliżu obszaru trwających poszukiwań.

3. Izrael zapowiada intensyfikację ataków na Strefę Gazy

Władze Izraela wielokrotnie apelowały do cywilów mieszkających w Strefie Gazy o opuszczenie tego terytorium. Ma to na celu ograniczenie strat w ludności cywilnej w przypadku wejścia sił zbrojnych Izraela do strefy drogą lądową. Jak dotąd Izrael w odwecie za atak Hamasu ogranicza się do ostrzałów rakietowych i bombardowań. Oficjalne dane mówią, że jak dotąd zginęło w ich wyniku ponad 4300 mieszkańców enklawy. Liczba zabitych Izraelczyków w trwającym od 7 października konflikcie zbliża się do 1,5 tys.