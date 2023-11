Tusk nie będzie jego premierem. Ziemia trzęsie się na Górnym Śląsku. Nie żyje była pierwsza dama USA

1. Tusk odpowiada prezydentowi

2. Podziemny wstrząs w rejonie Katowic

Wstrząs nastąpił po godzinie 21. Rzecznik PGG Tomasz Głogowski poinformował Polską Agencję Prasową, że miał on energię 5 razy 10 do potęgi 6. Jula. - Na dole nikomu nic się nie stało. Nie ma żadnych skutków tego wstrząsu na dole. Kopalnia pracuje normalnie. Nie było też zgłoszeń z powierzchni, natomiast wstrząs był bardzo odczuwalny w Katowicach i okolicach - zaznaczył Głogowski.

3. Rosalynn Carter nie żyje

"Rosalynn była moją równorzędną partnerką we wszystkim, co kiedykolwiek osiągnąłem. Dawała mi cenne rady i słowa zachęty kiedy ich potrzebowałem. Dopóki Rosalynn była na świecie, zawsze wiedziałem, że ktoś mnie kocha i wspiera" - napisał Jimmy Carter w oświadczeniu.

4. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego siatkarza

"Jeszcze w piątek trenowaliśmy wspólnie przed sobotnim meczem, jak zwykle graliśmy 'bagerki'. Nie wiedzieliśmy wtedy, że to będą Twoje ostatnie 'bagerki' w życiu. Kiedy doszła do nas informacja o zaginięciu, każdy był dobrej myśli. Niestety rzeczywistość okazała się brutalna. Żegnaj przyjacielu" - pożegnano go na klubowym profilu w mediach społecznościowych.

5. Djoković znów pokazał, że jest wielki

Novak Djoković pokonał Włocha Jannika Sinnera 6:3, 6:3 w niedzielnym finale tenisowego turnieju ATP Finals w Turynie. To był siódmy w karierze triumf Serba w tej imprezie, co czyni go samodzielnym rekordzistą. Lider światowego rankingu do tej pory dzielił rekord sześciu zwycięstw ze Szwajcarem Rogerem Federerem, który zakończył już karierę. To był dziewiąty finał 36-letniego Djokovica. Porażek doznał w 2016 i 2018 roku. 14 lat młodszy Sinner do finału imprezy dla ośmiu najlepszych zawodników sezonu dotarł po raz pierwszy.