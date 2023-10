Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 2 października

1. Marsz Miliona Serc w Warszawie

2. Nagroda Nike przyznana

Nagroda Literacka Nike, uznawana za najważniejsze polskie wyróżnienie literackie, przyznana została w niedzielę po raz 27. Uroczysta gala odbyła się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zgodnie z regulaminem nagrody, o tym do którego tytułu trafi laur, jury decyduje podczas obrad odbywających się tego samego dnia co gala i jest to pierwsza niedziela października.

3. "System Tuska", "teczka Tuska", "niemiecka wizja Tuska"

Na niedzielnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach zarówno prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki w swoich przemówieniach skupili się głównie na Donaldzie Tusku i krytyce jego działań. Kaczyński mówił, że "chodzi o to, żeby w Polsce nie wrócił system Tuska", a sensem tego systemu było to, aby ci, którzy po 1989 roku "zaczęli rabować nasz kraj, mieli to prawo do rabunku w dalszym ciągu".