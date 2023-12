Pięć rzeczy, które warto wiedzieć. Śmierć nastolatki, zarzuty dla nożownika, oświadczenie majątkowe Tuska

1. Śmierć 14-letniej Natalii. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok

2. Jest oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Z oświadczenia majątkowego dowiadujemy się, że Donald Tusk zgromadził oszczędności w walucie polskiej w wysokości 112 tys. zł, a w walucie obcej - 285 tys. euro (po przeliczeniu po bieżącym kursie jest to ok. 1,2 mln zł). Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podał także w zasobach pieniężnych w dziale papiery wartościowe, że posiada polisę na życie ERGO Hestia o wartości 300 tys. zł oraz dwie polisy na życie i dożycie Allianz każda o wartości 70 tys. zł.

3. Zaatakował nożem w szkole. Zarzut usiłowania zabójstwa dla 18-latka

4. Zełenski niezadowolony z postępów ukraińskiej armii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla Associated Press, że wraz z nadejściem zimy wojna z Rosją wchodzi w nowy etap. Przyznał, że chociaż ukraińska armia nie osiągnęła rezultatów, których by sobie życzył, to jednak nie ma mowy o kapitulacji. - Walczymy o to, co do nas należy - zaznaczył.