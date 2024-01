O godzinie 11 dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z szefem rządu, Donaldem Tuskiem. Tematem rozmowy ma być sytuacja w Ukrainie i na froncie. W stanie Iowa odbędą się republikańskie prawybory. Chiny ostrzegają USA przed przekroczeniem "czerwonej linii", a na islandzkim półwyspie Reykjanes doszło do wybuchu wulkanu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 15 stycznia.

1. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem

Do spotkania dojdzie o godzinie 11. - Udam się do pana prezydenta między innymi, żeby rozmawiać o szczegółach i o charakterze mojej misji. W najbliższych dniach będę w Kijowie - tak o zbliżającym się spotkaniu mówił szef rządu w piątek w wywiadzie dla TVN 24, Polsat News i TVP Info. - Dla nas obu, pan prezydent był też w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo - mówił premier. Donald Tusk podkreślił, że "bardzo chce, żeby kwestie ukraińskie, wojny i szerzej bezpieczeństwa, a także polityki wobec Rosji, żeby to było wspólne". - Żeby nie tylko prezydent i premier, ale żeby państwo polskie jako całość działało w tych kwestiach solidarnie - zaznaczył. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził w niedzielę, że zaplanowane na poniedziałek spotkanie premiera z prezydentem wiąże się z wizytą Donalda Tuska w Ukrainie.