Sejm wybrał członków KRS, wielka kara dla sieci handlowej, oddalone widmo "shutdownu"

1. Lewica złożyła projekty ustaw dotyczące aborcji

Lewica złożyła w Sejmie dwa projekty ustaw dotyczące aborcji. Pierwszy z nich to projekt dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji, a drugi - legalnej aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży. Pierwszy projekt, dotyczący dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji, dotyczy zmian w Kodeksie karnym.

W uzasadnieniu napisano, że dotyczy on "częściowej depenalizacji czynów związanych z terminacją ciąży: całkowitego wyłączenia przestępczości przerywania ciąży do 12 tygodnia za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu". Przedstawicielką wnioskodawców jest posłanka Anna Maria Żukowska.

2. Tusk zapowiada unieważnienie decyzji PiS z ostatnich dni

Donald Tusk we wtorek, tuż po debacie w Sejmie, został zapytany przez dziennikarzy o to, czy ma "jakieś przecieki" co do tego, jak premierowi Mateuszowi Morawieckiemu idzie formowanie nowego rządu. - Słowa pana prezydenta Dudy, także premiera Morawieckiego pokazały moim zdaniem już jednoznacznie, że nie chodzi o żadną szansę utworzenia rządu, bo PiS nie ma tej szansy i wszyscy o tym wiemy - wszyscy, pan prezydent też dobrze o tym wie - ale jest to gra na czas - ocenił lider PO.