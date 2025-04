Braun uwięził lekarkę, dolar traci na wartości, myśliwce poderwane z polskiej bazy

Oleśnica. Grzegorz Braun wtargnął do szpitala. Wypowiedzi uczestników Źródło: TVN24

Kandydat na prezydenta, polityk Konfederacji Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i uniemożliwiał pracę ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Amerykańska waluta jako pierwsza odczuła skutki nowych amerykańskich ceł. Brytyjskie Eurofightery stacjonujące w Malborku "zostały poderwane w odpowiedzi na rosyjski samolot nieprzestrzegający międzynarodowych norm bezpieczeństwa". Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 17 kwietnia.

1. Braun uwięził lekarkę w szpitalu

Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i uniemożliwiał pracę ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Sprawą zajmuje się prokuratura, postępowanie dotyczy "pozbawienia wolności lekarki".

"Każdy kto grozi lekarzom i dezorganizuje pracę szpitala poniesie surowe konsekwencje swoich czynów" - napisał szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Grzegorz Braun Źródło: TVN24

2. Dolar traci na wartości

Amerykańska waluta jako pierwsza odczuła skutki nowych amerykańskich ceł na import z większości krajów świata - podał "Washington Post". Gazeta dodała, że wartość dolara wobec euro spadła o blisko 10 procent od chwili przejęcia władzy przez Donalda Trumpa.

Autor publikacji David J. Lynch nie wykluczył, że spadek wartości dolara może przyczynić się do wzrostu inflacji. Przyznał zarazem, że tradycyjnie taka sytuacja to powód do zadowolenia dla eksporterów.

3. Eurofightery poderwane z bazy w Malborku

Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych poinformowało, że brytyjskie Eurofightery stacjonujące w Malborku i portugalskie F-16 z miejscowości Ämari w Estonii "zostały poderwane w odpowiedzi na rosyjski samolot nieprzestrzegający międzynarodowych norm bezpieczeństwa".

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że była to "pierwsza misja bojowa myśliwców EF-2000 stacjonujących w Malborku w ramach Enhanced Air Policing".

4. Trump zablokował Muska

"Upewnijcie się, by tam nie poszedł" - miał powiedzieć prezydent USA Donald Trump, gdy usłyszał doniesienia o udziale miliardera Elona Muska w ściśle tajnym briefingu w Pentagonie.

Portal Axios podał, powołując się na urzędników, że ściśle spotkanie miało dotyczyć planu wojny z Chinami, który zawiera około 20 do 30 slajdów i przedstawia, w jaki sposób USA prowadziłyby batalię w konflikcie.

5. Real nie obroni tytułu, Inter wyeliminował Bayern

Inter Mediolan zremisował 2:2 z Bayernem Monachium w rewanżowym ćwierćfinale Ligi Mistrzów i awansował do fazy półfinałowej rozgrywek. Tam spotka się z FC Barcelona.

Z kolei piłkarze Realu Madryt próbowali odrobić trzybramkową stratę do Arsenalu, ale Kanonierzy mieli inne plany i po bardzo dobrym spotkaniu zasłużenie wygrali na Santiago Bernabeu 2:1. Świetną partię w barwach gości zaliczył reprezentant Polski Jakub Kiwior.