Kazik Staszewski trafił do szpitala. Polscy piłkarze wygrali z Wyspami Owczymi. Z kolei w Zielonej Górze trwa wielkie sprzątanie po akcji oblepiania miasta plakatami Łukasza Mejzy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 13 października.

1. Najnowszy sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Opozycja stoi przed szansą przejęcia władzy w Polsce - tak wynika z najnowszego, ostatniego już przed ciszą wyborczą sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Trzy partie opozycyjne - KO, Trzecia Droga, Nowa Lewica - mogą liczyć na 250 mandatów, czyli na wyraźną większość w Sejmie - to o 6 mandatów więcej niż w badaniu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 przed tygodniem.

Z najnowszego badania wynika, że Koalicja Obywatelska uzyskałaby 150 mandatów (spadek o 7 mandatów w porównaniu do badania z 4 października), Trzecia Droga - 52 mandaty (wzrost o 11), a Nowa Lewica - 48 mandatów (wzrost o 2). PiS może liczyć na 173 miejsca w Sejmie (spadek o 15 mandatów), a Konfederacja na 36 miejsc (wzrost o 9). Chociaż Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie, to - gdyby takie były wyniki wyborów - nawet przy wsparciu Konfederacji nie miałoby szans na stworzenie rządu. Badanie było zrealizowane na większej i dokładniejszej niż dotychczas próbie. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

2. Mejza oblepił plakatami całe miasto

"Dziś w nocy w Zielonej Górze bez żadnej zgody, nielegalnie, bez poszanowania przepisów prawa zostały rozwieszone reklamy wyborcze jednego kandydata. To ten od 'leczenia dzieci' – Łukasz Mejza" - poinformował prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i zaapelował do mieszkańców, by przesyłali informacje o tym, gdzie znajdują się nielegalne plakaty. W mieście trwa już ich sprzątanie.

Plakaty Łukasza Mejzy w Zielonej Górze Wadim Tyszkiewicz

O wysypie nielegalnych plakatów wyborczych Łukasza Mejzy, startującego z listy Prawa i Sprawiedliwości, od rana informował fanpage Społeczeństwo Obywatelskie - Zielona Góra. "Dostaliśmy zgłoszenie, że tej nocy ludzie Mejzy obwiesili centrum Zielonej Góry na barierkach drogowych rozdzielających ruch pieszy i samochodowy" - napisali, dodając zdjęcia plakatów.

Facebook Rozwiń

3. Prezydent Duda i marszałek Grodzki wystosowali orędzia

- Nasze decyzje będą miały wpływ nie tylko na przyszłość naszego kraju, ale także na przyszłość naszych rodzin, naszych dzieci i nas samych. Pamiętajmy o tym, udając się do lokalu wyborczego. Wybierajmy mądrze i odpowiedzialnie - mówił w orędziu przed wyborami parlamentarnymi prezydent Andrzej Duda.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy przed wyborami

Obecna władza przez osiem ostatnich lat systematycznie dewastowała wszystkie instytucje demokratycznego państwa, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, przez Sąd Najwyższy, prokuraturę, policję, wolne media, po Sejm, w którym rządząca większość stała się de facto bezrefleksyjną maszynką do głosowania - stwierdził w czwartkowym orędziu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Dodał, że "w tę niedzielę idziemy na wybory tak naprawdę także po to, by zdecydować, czy chcemy pozostać w Unii Europejskiej". Podkreślił, że wybory "to święto demokracji", i zaapelował o udział w głosowaniu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Orędzie marszałka Tomasza Grodzkiego przed wyborami

4. Polacy wykonali zadanie. Reprezentacja pokonała Wyspy Owcze

Polska wygrała z Wyspami Owczymi 2:0 (1:0) w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy w Thorshavn. Bramki w debiucie selekcjonera Michała Probierza zdobyli Sebastian Szymański i Adam Buksa. Gospodarze od 49. minuty grali w dziesiątkę.

Polacy, gdy kończyli mecz, dostali jeszcze dobrą wiadomość z Tirany, gdzie Albania wygrała 3:0 z Czechami. Oznacza to, że w przypadku zwycięstwa Biało-Czerwonych w najbliższą niedzielę z Mołdawią, na koniec eliminacji zespół Probierza zagra o bezpośredni awans właśnie z reprezentacją Czech w Warszawie. Wygrana da przepustkę na Euro 2024, bez konieczności gry w barażach.

5. Kazik w szpitalu

Lider legendarnego zespołu rockowego Kult Kazik Staszewski trafił w czwartek do szpitala. "Stan Kazika jest stabilny, ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach" - przekazano w mediach społecznościowych zespołu.

"Bardzo nam przykro z tego powodu, życzymy Kazikowi jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia, a Was drodzy prosimy o cierpliwość i zrozumienie" - zwrócono się do fanów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Lider Kultu Kazik Staszewski trafił do szpitala

