Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 12 stycznia

1. Prezydent wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec Kamińskiego i Wąsika

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek po południu z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - Barbarą Kamińską i Romą Wąsik. Po zakończeniu rozmów wygłosił oświadczenie. - Panie zwróciły się do mnie z prośbą o uwolnienie. Ja wczoraj na konferencji prasowej (...) mówiłem, że uczynię wszystko, co z mojej strony, że podejmę wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom (Kamińskiemu i Wąsikowi - red.) jak najszybciej, by byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczpospolitej, bo to urąga jej godności i urąga także naszej międzynarodowej pozycji - powiedział Duda.