Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
najważniejsze informacje

Zatrzymania w Orlenie, ostrzeżenie przed planami Moskwy, Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki

|
Orlen
Zatrzymania w Orlenie w sprawie obniżania cen paliw przed wyborami. Komentarz Artura Molędy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Marek / PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Funkcjonariusze ABW zatrzymali Michała R., byłego członka zarządu Orlenu, a także czterech byłych oraz aktualnie pracujących w nim menadżerów wysokiego szczebla. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje zmasowany atak na Ukrainę. Francis Halzen został ogłoszony laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć w środę, 7 października.

Zatrzymani byli i obecni menadżerowie Orlenu

W związku ze śledztwem dotyczącym opróżnienia magazynów z zapasami strategicznymi ABW zatrzymała Michała R., byłego członka zarządu Orlenu, a także czterech byłych oraz aktualnie pracujących w tam menadżerów wysokiego szczebla - dowiedział się portal tvn24.pl.

Wydano zalecenie, że jest awaria, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje - skomentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. - W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliwa - stwierdził.

Informacja o awarii na stacji Orlen
Informacja o awarii na stacji Orlen
Źródło zdjęcia: TVN24

Zełenski ostrzega przed planami Moskwy. Kolejne ataki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, powołując się na najnowsze dane wywiadowcze, że Rosja przygotowuje zmasowany atak na Ukrainę. Ukraiński przywódca poinformował o przygotowaniach do obrony, ale przyznał, że wiele zależy od tego, jaką broń będą w stanie dostarczyć partnerzy Kijowa.

W nocy doszło do ataków na Kijów. Są doniesienia o ofiarach. Rosja zaatakowała także miasto Dniepr.

Rosja atakuje Ukrainę. Eksplozje w Kijowie, są ofiary
Dowiedz się więcej:

Rosja atakuje Ukrainę. Eksplozje w Kijowie, są ofiary

Świat

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki

Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Otrzymał ją Francis Halzen z University of Wisconsin-Madison w USA "za kluczowy wkład w powstanie detektora IceCube Neutrino Observatory oraz odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego".

Tegoroczny laureat położył podwaliny pod zupełnie nowy rodzaj astronomii - stwierdziła Akademia w mediach społecznościowych.

Nowe ceny paliw

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w środę wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie: Pb95 - 6,86 za litr; Pb98 - 7,74 zł za litr; ON - 7,80 zł za litr.

W weekend ponownie zaczął obowiązywać program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku.

Paramount Skydance i WBD łączą się

Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, którego częścią jest TVN. Nowa firma przyjęła nazwę Skydance.

- Teraz skupiamy się na przyszłości: budowaniu firmy, która wspiera twórców, dostarcza widzom rozrywkę i przynosi wartość akcjonariuszom. Nie możemy się doczekać, by zabrać się do pracy - oświadczył prezes Skydance David Ellison.

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
OrlenABWWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieCeny paliwNagroda NoblaMediaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Pilna wiadomość
Rosja atakuje Ukrainę. Eksplozje w Kijowie, są ofiary
Świat
59 Wieczór wspomnień poświęcony ofiarom wydarzeń z 7 października na festiwalu Nova
Przeżyli. "To rzeczy, które zwykle widzi się w horrorach. Ja widziałem je na własne oczy"
Monika Winiarska
Skydance
Paramount Skydance i WBD łączą się. Powstaje Skydance
Polska
imageTitle
Ronaldo przerwał milczenie. "Przepraszam, ale..."
EUROSPORT
imageTitle
Chorwacja wstała z kolan po klęsce. Mistrzów świata uratował superrezerwowy
EUROSPORT
Kierujący motorowerem został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał motorowerem. Wytrzeźwiał i usłyszał zarzuty
WARSZAWA
imageTitle
Tajemnica zamkniętego sektora na stadionie Legii. "Pogubiłem się"
EUROSPORT
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Trzy wysokie wygrane w Eurojackpota w Polsce
BIZNES
Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie
METEO
Monika Rosa i Urszula Pasławska
Pasławska ma propozycję dla Mentzena. "Ale tam nie można pajacować"
Kropka nad i
Wołodymyr Zełenski
"Najnowsze dane" z Ukrainy. Wiadomo, co planuje Rosja
Świat
Łukasz Gibała
"To zaleta, jeśli ktoś idzie do polityki i już wcześniej się dorobił"
WYBORY W KRAKOWIE
Otwock dostał pozwolenie na budowę schroniska, stracił dofinansowanie i wykonawcę
Miało być nowoczesne schronisko. Dostali pozwolenie na budowę, ale zostali bez pieniędzy
Alicja Glinianowicz
Protesty licealistów we Francji
Donald Trump o "niegdyś wielkim kraju". Tak skomentował protesty
Świat
Noc, mgła, jesień
Alarmy IMGW w ośmiu województwach
METEO
kuchenka gazowa
Ile zapłacimy za gaz w 2027 roku. Orlen ostrzega przed podwyżkami
BIZNES
imageTitle
Mamy to! Młodzi Polacy jadą na Euro
EUROSPORT
August Hanning
Były szef wywiadu Niemiec zatrzymany. "Miał krótką drogę na Kreml"
Świat
Karol Nawrocki
Nawrocki na gali boksu. Jego doradca komentuje
Tak jest
imageTitle
Koniec głośnej sprawy. Bielik ukarany
EUROSPORT
Protestujący wierni
Reporterka TVN24 rozmawiała z odwołanym proboszczem z Grojca
Kraków
Księgarnia wróciła na Krakowskie Przedmieście
Dwa tysiące osób broniło tego miejsca. Dopięli swego
Piotr Bakalarski
Wall street
Wall Street bije rekordy. Dwa sektory napędzają wzrosty
BIZNES
Niedźwiedź wszedł na patio restauracji
Duży niedźwiedź wszedł do restauracji. "Nie spieszył się z wyjściem"
METEO
biuro praca biurowiec shutterstock_2691055793_1
Setki śmieciówek zamienione na etaty. Efekty reformy
BIZNES
imageTitle
PZPN podjął decyzję w sprawie selekcjonera
EUROSPORT
Sławomir Mentzen
Reakcja na słowa Mentzena. Sroka: dzisiaj złożyłam wniosek do etyki poselskiej
Polska
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Na horyzoncie rewolucja na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań poszybują?
BIZNES
Znany z prorosyjskich sympatii publicysta Tucker Carlson
Burza po słowach Carlsona. "Próba odwrócenia historii"
Świat
Łukasz Gibała, Monika Piątkowska
W niedzielę druga tura. W TVN24 wieczór wyborczy i rozmowy z kandydatami
WYBORY W KRAKOWIE
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica