najważniejsze informacje Zatrzymania w Orlenie, ostrzeżenie przed planami Moskwy, Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki Adam Styczek |

Zatrzymania w Orlenie w sprawie obniżania cen paliw przed wyborami. Komentarz Artura Molędy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Marek / PAP

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Zatrzymani byli i obecni menadżerowie Orlenu

W związku ze śledztwem dotyczącym opróżnienia magazynów z zapasami strategicznymi ABW zatrzymała Michała R., byłego członka zarządu Orlenu, a także czterech byłych oraz aktualnie pracujących w tam menadżerów wysokiego szczebla - dowiedział się portal tvn24.pl.

Wydano zalecenie, że jest awaria, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje - skomentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. - W okresie wyborczym doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliwa - stwierdził.

Informacja o awarii na stacji Orlen Źródło zdjęcia: TVN24

Zełenski ostrzega przed planami Moskwy. Kolejne ataki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, powołując się na najnowsze dane wywiadowcze, że Rosja przygotowuje zmasowany atak na Ukrainę. Ukraiński przywódca poinformował o przygotowaniach do obrony, ale przyznał, że wiele zależy od tego, jaką broń będą w stanie dostarczyć partnerzy Kijowa.

W nocy doszło do ataków na Kijów. Są doniesienia o ofiarach. Rosja zaatakowała także miasto Dniepr.

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki

Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Otrzymał ją Francis Halzen z University of Wisconsin-Madison w USA "za kluczowy wkład w powstanie detektora IceCube Neutrino Observatory oraz odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego".

Tegoroczny laureat położył podwaliny pod zupełnie nowy rodzaj astronomii - stwierdziła Akademia w mediach społecznościowych.

Nowe ceny paliw

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii w środę wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie: Pb95 - 6,86 za litr; Pb98 - 7,74 zł za litr; ON - 7,80 zł za litr.

W weekend ponownie zaczął obowiązywać program "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku.

Paramount Skydance i WBD łączą się

Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, którego częścią jest TVN. Nowa firma przyjęła nazwę Skydance.

- Teraz skupiamy się na przyszłości: budowaniu firmy, która wspiera twórców, dostarcza widzom rozrywkę i przynosi wartość akcjonariuszom. Nie możemy się doczekać, by zabrać się do pracy - oświadczył prezes Skydance David Ellison.